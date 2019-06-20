Все идет по плану Лидеры предпринимательского сообщества похвали региональные программы поддержки малого и среднего бизнеса.

Заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Александр Аносов рассказал на пресс-конференции, что в регионе на начало 2019 года зарегистрировано около 125 тыс. компаний малого и среднего бизнеса с оборотами до 2 млрд. рублей и численностью работников до 250 человек.

По словам Аносова, в сравнении с другими регионами это хороший показатель.

В Нижегородской области реализуются одни из самых эффективных в стране региональных программ поддержки малого и среднего бизнеса, - отметил член правления Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Денис Лабуза.