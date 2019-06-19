«Для решения большинства задач должно быть достаточно смартфона»

Цифровая экономика – один из приоритетов развития региона. драйверами здесь выступают телеком-операторы, которые обладают самой масштабной инфраструктурой для внедрения «цифры». о особенностях цифровизации в Прикамье и новой стратегии МТС рассказала директор пермского филиала компании Оксана КАЙГОРОДОВА.

- Отношение к IT-отрасли в Прикамье за последние два года существенно изменилось – это заметно и по растущим объемам вложений и по конкретным проектам. Можете оценить результативность Пермского края в сравнении с другими?

- Регионы жестко конкурируют за федеральные ресурсы для развития цифровой экономики. И в этих условиях Прикамье входит в пул перспективных территорий. В пользу региона говорит успех технологических стартапов. Число заявок пермяков в действующие акселераторы, в том числе наш MTS StartUp Hub увеличилось в разы. Многие отвоевывают позиции на российском и международном рынке, что является заслугой пермской научной школы с большим интеллектуальным ресурсом. Крупный промышленный сектор – нефтедобывающие и перерабатывающие, производственные, химические предприятия также внедряют «цифру», опутываются умными датчиками и счетчиками, чтобы решать самые разные задачи. За промышленниками подтягивается средний бизнес: медленно, но верно приходит понимание, что без внедрения ИТ-решений невозможно стать эффективнее. Серьезную роль в цифровизации региона играет государство: сразу два города региона – Пермь и Березники – вошли в пилотный проект «Умный город». Все это приковывает внимание к Пермскому краю.

С другой стороны, цифровая экономика не ограничивается количеством стартапов или реализованных инновационных проектов. Главная цель цифровизации – возможность решения большинства повседневных задач с помощью смартфона и доступа в интернет, как, например, происходит в странах Азии, Сингапуре, Корее, Китае, или в столицах Европы – Барселоне, Лондоне и других городах. Речь о проникновении современных сервисов в жизнь каждого пермяка в такие сферы, как здравоохранение и образование, дорожную отрасль и пассажирские перевозки, ЖКХ, экологию.

- Насколько востребована всеохватывающая диджитализация пермяками?

- Меняются привычки людей, каналы коммуникаций, формат потребления информации, требования ко всем сферам жизни качественно растут. на цифрах мы видим, как меняются настроения пермяков. более 70% наших клиентов пользуются 4g. высокоскоростной интернет позволяет принимать решение здесь и сейчас, без привязки к домашнему или рабочему компьютеру. люди становятся более мобильными, стремятся быть онлайн в режиме нон-стоп, ведут бизнес в перми, но могут находитьсяятся в любой точке мира, экономят время на покупках и получении услуг. об этом говорит и рост спроса на мощные гаджеты, которые дают больше возможностей, например, мощные устройства в диапазоне от 30 до 40 тысяч рублей в 2018 году стали покупать в три раза чаще, чем годом ранее. мобильный траффик одного пермяка за последние несколько лет вырос больше, чем в шесть раз. это выше, чем в среднем по стране. несмотря на рост трафика, средний чек одного абонента на региональном рынке сегодня меньше, чем стоимость билета в кино.

- Вероятно, поэтому вы стремитесь заработать не только на мобильном бизнесе. МТС изменила стратегию: весь последний год вы инвестировали в разные бизнесы, начиная от небольших стартапов, заканчивая строительством ЦОДов (центры обработки данных – «Ъ») для хранения информации. Как эта стратегия реализуется в Пермском крае?

- Речь идет о целой экосистеме с набором цифровых сервисов, начиная от мобильной связи, широкополосного доступа в интернет и спутникового ТВ до банка, образовательных платформ, телемедицины, разработок в сфере искусственного интеллекта, Big Data и облачных решений. Фактически сегодня мы стали системным интегратором, который предлагает конвергентные решения и реализует технологические задачи любой сложности. Это отличает нас от мобильных операторов и других ИТ-компаний. Совместно с крупными промышленными предприятиями, средним бизнесом интегрируем телеком и облачные решения в бизнес-процессы.

Еще одна тенденция на ближайшую перспективу в Прикамье – развитие интернета вещей. Цифры говорят сами за себя: в прошлом году мобильный трафик между устройствами в регионе вырос в два раза, а спрос на умные sim-карты – на треть. Бизнес заинтересован экономить средства и при этом быть более энергоэффективным, оперативным в решении бизнес-задач. Для этого от нас требуется мощная инфраструктура связи, в которую только в прошлом году мы инвестировали порядка 1 млрд руб.

- В каких отраслях экономики интернет вещей в Прикамье наиболее популярен?

- Больше всего умных устройств в сфере ЖКХ. Мониторинг потребления ресурсов вышел на новый уровень: если раньше показания со счетчиков можно было снимать раз в стуки, то сейчас - в режиме онлайн и в любой момент времени. Эти данные поступают управляющей компании или ТСЖ, исходя из них можно моделировать потребление ресурсов. Когда включаются стиральные машины? В какое время самое большое энергопотребление? Эта информация дает фактуру для разработки рекомендаций по эффективной экономии ресурсов. Эти основы и формируют умный город. К этим возможностям подключается умное видеонаблюдение, экологический мониторинг, управление транспортом и другие.

- В Перми и Березниках уже реализуются несколько пилотных проектов «умного города». Планируете ли вы аналогичные проекты?

- Мы не собираемся оставаться в стороне от этой работы. Вопрос реализации пилотного проекта «умного города» в одном из городов Прикамья обсуждается с краевыми властями. Не исключаю развертывания тестового бизнес-проекта или участия в государственно-частном партнерстве, направленного на создание умной инфраструктуры в ЖКХ, освещении, транспорте, безопасности. Мы отталкиваемся от потребностей городов, тех проблем, с которыми жители сталкиваются ежедневно. Например, самый актуальный вопрос в Перми на сегодня – реформирование системы пассажирских перевозок. Первопроходцы в этом направлении - Москва, Московская область, Санкт-Петербург, которые используют Big Data: обезличенные данные о передвижении абонентов помогают властям спланировать развитие транспортной инфраструктуры, построить комфортную для горожан логистическую модель. Это один из базовых элементов для построения умного города. Другой пример – город Благовещенск на Дальнем Востоке. Здесь не только установили энергосберегающие светильники, но и установили систему регулирования их мощности. Это позволяет экономить по 1,5 млн руб. в год.

- Какие территории Прикамья в центре вашего внимания?

- Хочу развеять миф, что внедрение умных технологий под силу только крупным городам таким, как Пермь или Березники. Такие решения могут быть реализованы и в небольших населенных пунктах. Например, город Арск (Татарстан), где живет 21 тысяча человек. Здесь в жилом комплексе нами запущен пилотный проект из пяти инновационных решений «умного города» на основе NB-IoT (Narrow Band Internet of Things – стандарт связи для устройств с низкими объемами данных – «Ъ»). NB IoT работает на основе 4G, что позволяет расширить спектр возможностей. За счет большой энергоемкости этого стандарта умное устройство может работать десять лет без подзарядки. В крае технология развернута только в Перми, но при необходимости за счет масштабного покрытия 4G ее можно запустить в любом районном центре и других небольших населенных пунктах Прикамья.

- В каком формате вы готовы сотрудничать?

- Мы ориентируемся на бизнес-проекты и разные виды государственно-частного партнерства в таких направлениях, как умное освещение, умный транспорт или умное ЖКХ – все что относится к системе Smart City. Тем более что такой опыт, правда, в части развития связи в регионе уже есть.

Это проект государственно-частного партнерства по развитию связи в малонаселенных и удаленных населенных пунктах Прикамья. Краевые власти компенсируют часть расходов на строительство базовых станций (в бюджете зарезервированы 227 млн руб. до 2020 года включительно). В чем ваш интерес участвовать в подобных проектах? С экономической точки зрения в лучшем случае это низкорентабельные проекты.

- Для нас это история не про деньги: затраты на аренду или строительство каналов, расходы на последующее обслуживание базовых станций достаточно высокие. Строительство вышек в отдаленных территориях нередко обходится дороже, чем в городе. Но мы понимаем, что местные жители не могут быть изолированы от современных сервисов. Нельзя оставлять их за бортом современного мира и при этом серьезно говорить о цифровизации в регионе. Пермяк даже в удаленном селе должен иметь возможность задать вопрос губернатору, например, в Instagram. Инициатива краевых властей совпала с нашей стратегией развития в отдаленных территориях.

В прошлом году мы увеличили покрытие 4G, подключив его более чем в 130 населенных пунктах края, значительная часть из них - малонаселенные. К этим территориям относятся поселки, где до этого мобильной связи не было вообще, например, в Чернушинском районе. Благодаря этому более 90% жителей Прикамья имеют доступ к 4G, а высокоскоростные мобильные технологии перестали считаться форматом больших городов. К слову, жители небольших поселков молниеносно привыкают к новым возможностям. Во многих деревнях и поселках трафик мобильного интернета сопоставим с центральными улицами Перми. Не стоит заблуждаться, что на селе живут менее продвинутые пользователи мобильных сервисов, чем в городе.

Давайте перейдем к b2b рынку. Принято считать, что малый бизнес легче внедряет цифровые решения, чем крупный бизнес. Вы говорите, что в Прикамье иная ситуация: флагманом диджитализации выступают крупные предприятия. Почему так?

- Очевидно, на это влияет структура региональной экономики: преобладание крупных промышленных предприятий. Они запускают цепную реакцию, и к ИТ-решениям все чаще приглядывается средний бизнес, в том числе консервативное сельское хозяйство. Еще два года назад говорить о внедрении, например, облачных технологий было чрезвычайно сложно. В них просто не поверили. Но произошло ужесточение законодательства о персональных данных, которое заставляет заботиться об их сохранении, массовые DDOS-атаки коснулись и пермских предприятий, а не только федеральных госструктур и крупного бизнеса. Проблема информационной безопасности стала критичной для многих компаний, особенно зарабатывающих в интернете. Мы сами вынуждены хранить большой объем информации, поэтому понимаем связанные с этим сложности: объем передаваемых данных растет в космическом масштабе. Каждый из нас ощущает это на личном опыте, а на уровне бизнеса и предприятий - еще острее. Строить собственный мощный сервер, нанимать новых сотрудников для обеспечения его работы безумно дорого и бессмысленно. Цифры говорят сами за себя: спрос на облачные решение за последний год в России вырос на 30%.

Насколько востребованы облачные решения в Прикамье?

- Ими активно интересуются промышленные, энергосбытовые предприятия, компании химической отрасли, целлюлозно-бумажная компания, даже спортивная команда. Частью пока движет страх потери контроля над данными, что связано с переносом ИТ-систем на площадку провайдера. Мы стараемся разъяснить систему работы подобных хранилищ, рассказываем о протоколах безопасности, нашем опыте работы. Нам удается развеять эти страхи, поэтому в итоге к нам прислушиваются. Последний пример: одна из федеральных онлайн-аптек с пермскими корнями перевела в наше облако собственный сайт, закрыв проблему хакерских атак на бизнес. Сейчас компания увеличивает объем хранилища для своих систем.