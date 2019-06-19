Теннисные турниры недели

Турнир WTA на Мальорке (Испания). Призовой фонд — $250 тыс.
Первый круг. Мария Шарапова (Россия)—Виктория Кужмова (Словакия) 7:6 (10:8), 6:0. Каролин Гарсия (Франция, 6)—Виктория Азаренко (Белоруссия) 1:6, 6:4, 7:5. Анастасия Севастова (Латвия, 2)—Варвара Лепченко (США) 6:3, 7:6 (7:5). Аманда Анисимова (США, 5)—Тереза Мартинцова (Чехия) 3:6, 7:6 (9:7), 6:4. Анжелик Кербер (Германия, 1)—Изалин Бонавентюр (Бельгия) 7:5, 4:6, 6:2.
Турнир WTA в Бирмингеме (Великобритания). Призовой фонд — $1 млн
Первый круг. Елена Остапенко (Латвия)—Ига Святек (Польша) 6:0, 6:2. Юлия Гёргес (Германия, 8)—Даяна Ястремская (Украина) 3:6, 6:4, 6:3. Петра Мартич (Хорватия)—Екатерина Александрова (Россия) 6:3, 7:5. Наоми Осака (Япония, 1)—Мария Саккари (Греция) 6:1, 4:6, 6:3.
Турнир ATP в Галле (Германия). Призовой фонд — €2,1 млн
Первый круг. Роджер Федерер (Швейцария, 1)—Джон Миллмен (Великобритания) 7:6 (7:1), 6:3. Борна Чорич (Хорватия, 4)— Жауме Мунар (Испания) 7:6 (7:2), 6:3. Маттео Берреттини (Италия)—Николоз Басилашвили (Грузия, 6) 6:4, 6:4. Роберто Баутиста Агут (Испания, 7)—Тейлор Фриц (США) 7:6 (12:10), 6:0. Давид Гоффен (Бельгия)—Гвидо Пелья (Аргентина, 8) 6:1, 6:0.
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