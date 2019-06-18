18 июня, вторник
Войти в профиль
Нижний Новгород FM. Приволжье

Коротко

Меню
социальные сети
Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в Facebook Страница «Коммерсантъ FM Нижний Новгород» в ВКонтакте

Подробно

Фото: Андрей Абрамов

Синтез традиции и современности

Подведены итоги фестиваля «Золотая хохлома 2019»

от

XVI международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» собрал около 600 мастеров из России и стран зарубежья. В рамках фестиваля прошло 170 мастер-классов, было представлено более 2,5 тысяч изделий лучших народных художников.


Главное достижение фестиваля состоит в том, что в Семенов приехали мастера и гости со всей России, - считает генеральный директор «Хохломской росписи» Елена Краюшкина.

«Хохломская роспись» достойно вынесла сложные для страны времена, не потеряла стиль, достоинство и продолжает развиваться, - заявила представитель министерства промышленности и торговли России Лилия Нургатина.

Куратор мероприятия Александр Матвеев отметил, что участвовавшие в фестивале дизайнеры помогают предприятиям отпрасил по-новому взглянуть на традиционный промысел и выпустить продукцию, востребованную у покупателя.

Символом фестиваля стала «Золотая книга мастерства» высотой метр с четвертью, шириной в метр и толщиной 30 сантиметров.

Комментарии

Печать

Рекомендуем

обсуждение

Программы

Общественная палата попала под сокращение Число ее членов сократится до 30 человек
Разнонаправленная динамика УФАС сообщил о росте цен на одни товары и снижении на другие
Спасение утопающих Противники строительства низконапорного гидроузла обратились к президенту
НПАТ проиграл в арбитраже Суд постановил взыскать с перевозчика 1 млн. 227 тыс. рублей
Подрядчика взяли под контроль В Нижнем Новгороде прошла проверка ремонта кровли домов
Суд решил судьбу «Новинки Smart City» Права на достройку жилищного комплекса переданы специализированному фонду
Профиль пользователя