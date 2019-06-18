Синтез традиции и современности

XVI международный фестиваль народных художественных промыслов «Золотая Хохлома» собрал около 600 мастеров из России и стран зарубежья. В рамках фестиваля прошло 170 мастер-классов, было представлено более 2,5 тысяч изделий лучших народных художников.

Главное достижение фестиваля состоит в том, что в Семенов приехали мастера и гости со всей России, - считает генеральный директор «Хохломской росписи» Елена Краюшкина.

«Хохломская роспись» достойно вынесла сложные для страны времена, не потеряла стиль, достоинство и продолжает развиваться, - заявила представитель министерства промышленности и торговли России Лилия Нургатина.

Куратор мероприятия Александр Матвеев отметил, что участвовавшие в фестивале дизайнеры помогают предприятиям отпрасил по-новому взглянуть на традиционный промысел и выпустить продукцию, востребованную у покупателя.

Символом фестиваля стала «Золотая книга мастерства» высотой метр с четвертью, шириной в метр и толщиной 30 сантиметров.