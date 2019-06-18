Прозрачный бизнес – для чистой воды

Ежегодный публичный отчет компании «НОВОГОР-Прикамье» о работе в 2018 году прошел при участии представителей администрации города, надзорных органов, банковского сектора, экспертного сообщества и СМИ. Презентация отчета ресурсоснабжающей организации вышла за рамки формального мероприятия и переросла в конструктивную дискуссию о перспективах развития системы водоснабжения и водоотведения г. Перми.

Как отметил глава Перми Дмитрий Самойлов, администрация города и ресурсоснабжающая организация проводят большую работу по развитию городской системы водоснабжения и водоотведения. Стороны выполняют условия концессионного соглашения, действующего с 2013 года, вкладывают средства в модернизацию головных сооружений водоканала. По словам главы города, в этом году «НОВОГОРу» и профильным подразделениям следует уделить большее внимание синхронизации планов по обновлению сетевого хозяйства, учитывая модернизацию дорожной схемы города и планы развития города.

В этом году традиционный отчет ООО «НОВОГОР-Прикамье» о социальной и экологической ответственности вошел в интегрированный отчет «Российских коммунальных систем» (РКС). Участвовавший в презентации отчета директор по операционной деятельности «РКС» Олег Маркелов подчеркнул, что «НОВОГОР-Прикамье» занимает лидирующие позиции в холдинге как по объему инвестиций, так и по управлению производственной деятельностью. В частности, он отметил, что в Перми одними из первых в холдинге занялись автоматизацией производства и добились в этом направлении серьезных успехов.

Главный управляющий директор ООО «НОВОГОР-Прикамье» Владимир Глазков в своем докладе остановился на ключевых событиях 2018 года. В частности, 2018 год стал финальным для реконструкции Биологических очистных сооружений в поселке Гляденово. Общий объем инвестиций в реконструкцию объекта за 12 лет превысил 1,7 млрд рублей. Сейчас БОС принимают и очищают перед сбросом в Каму в соответствии со всеми санитарными нормами 100% городских сточных вод.

По словам Владимира Глазкова, важной процедурой для городской власти и для компании является включение бесхозяйных сетей в концессионное соглашение. В 2018 году 59 км бывших бесхозяйных сетей переданы «НОВОГОРу» на обслуживание. Как правило, это наиболее ветхие и изношенные сети. Теперь компания сможет полноценно заняться их капитальным ремонтом и плановым обслуживанием. Кстати, в 2018 году стоимость летней ремонтной кампании составила 420 млн рублей. В общей сложности были капитально отремонтированы более 23 км сетей. Учитывая, что этого объема недостаточно для существенного обновления сетевого хозяйства, компания приложит все усилия для поиска механизмов софинансирования модернизации сетей, отметил Владимир Глазков. Кроме того, компания и в дальнейшем готова принимать на свое обслуживание бесхозяйные сети, а также сети третьих лиц, поскольку содержание сети единым оператором является наиболее эффективным и надежным.

Руководитель «НОВОГОРа» рассказал об особенностях работы компании в сфере взаимодействия с потребителями, уточнив, что за прошедший год количество абонентов, находящихся на прямых расчетах, выросло почти на 60%. Это обязывает компанию применять все современные средства общения с потребителями: личный кабинет на сайте, электронный сервис «Водный сигнал».

Первый заместитель главного управляющего директора ООО «НОВОГОР-Прикамье» Сергей Касаткин более подробно остановился на теме взаимодействия компании с органами власти. Он отметил, что главный приоритет в работе «НОВОГОРа» – неукоснительное исполнение всех обязательств, взятых на себя в рамках концессионного соглашения с администрацией г. Перми. «Спустя шесть с лишним лет после подписания концессии можно говорить о том, что в основе соглашения лежало грамотное финансово-экономическое обоснование, которое позволило верно спрогнозировать важнейшие экономические параметры, прежде всего – реальные темпы роста тарифа и, как следствие, реальный, а не виртуальный объем средств, которые компания будет вкладывать в развитие и поддержание системы ВиВ Перми», – считает топ-менеджер «НОВОГОРа».

Общий объем налогов, платежей, отчислений во все уровни бюджетов в 2018 году составил 663,9 млн рублей.

Сергей Касаткин также заметил, что взаимодействие с органами власти не ограничивается исполнением концессионного соглашения с городской администрацией. Еще одним важным направлением совместной деятельности является участие в работе различных рабочих групп и советов, действующих как при городских, так и при краевых органах власти. В частности, он привел пример того, как участие представителей «НОВОГОРа» в рабочей группе по снижению административных барьеров при работе с застройщиками при Пермской торгово-промышленной палате (ПТПП) повлияло на значительное упрощение процедуры получения условий на техническое присоединение к сетям ВиВ. Теперь это можно сделать и через личный кабинет на сайте компании, и через многофункциональные центры «Мои документы».

Прогресс «НОВОГОРа» в работе с застройщиками подтвердил и председатель ПТПП Олег Жданов. Он отметил, что рабочей группой зафиксировано ускорение процедур заключения договоров на присоединение к системе ВиВ, кроме того – компания за прошедший год расширила свои возможности по безбумажному общению с потребителями и предоставлению услуг в электронном виде. Однако, учитывая новые изменения в законодательстве в 2019 году, работа в этом направлении должна быть продолжена.