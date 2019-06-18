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Главные тренеры «Челси» с 2003 года

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 12
ТренерДни в должностиМеста по итогам чемпионата АнглииСумма компенсации при увольнении (£ млн)
1. Жозе Моуринью (2004–2007)11761,1,218,23
2. Жозе Моуринью (2013–2015)8993,19,5
3. Антонио Конте (2016–2018)7421,59
4. Карло Анчелотти (2009–2011)6901,26
5. Маурицио Сарри (2018–2019)3363Компенсация не выплачивалась
6. Клаудио Раньери (2003–2004)33526*
7. Роберто Ди Маттео (2012)261610,7
8. Андре Виллаш-Боаш (2011–2012)247Уволен по ходу чемпионата12
9. Аврам Грант (2007–2008)24725,5
10. Луис Фелипе Сколари (2008–2009)223Уволен по ходу чемпионата12,6
11. Гус Хиддинк (2015–2016)19210Компенсация не выплачивалась
12. Рафаэль Бенитес (2012–2013)1853Компенсация не выплачивалась
13. Гус Хиддинк (2009)1393Компенсация не выплачивалась

*Клаудио Раньери возглавил «Челси» в 2000 году, еще до покупки клуба Романом Абрамовичем.

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