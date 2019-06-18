Главные тренеры «Челси» с 2003 года

Тренер Дни в должности Места по итогам чемпионата Англии Сумма компенсации при увольнении (£ млн) 1. Жозе Моуринью (2004–2007) 1176 1,1,2 18,23 2. Жозе Моуринью (2013–2015) 899 3,1 9,5 3. Антонио Конте (2016–2018) 742 1,5 9 4. Карло Анчелотти (2009–2011) 690 1,2 6 5. Маурицио Сарри (2018–2019) 336 3 Компенсация не выплачивалась 6. Клаудио Раньери (2003–2004) 335 2 6* 7. Роберто Ди Маттео (2012) 261 6 10,7 8. Андре Виллаш-Боаш (2011–2012) 247 Уволен по ходу чемпионата 12 9. Аврам Грант (2007–2008) 247 2 5,5 10. Луис Фелипе Сколари (2008–2009) 223 Уволен по ходу чемпионата 12,6 11. Гус Хиддинк (2015–2016) 192 10 Компенсация не выплачивалась 12. Рафаэль Бенитес (2012–2013) 185 3 Компенсация не выплачивалась 13. Гус Хиддинк (2009) 139 3 Компенсация не выплачивалась