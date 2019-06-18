Главные тренеры «Челси» с 2003 года

|Тренер
|Дни в должности
|Места по итогам чемпионата Англии
|Сумма компенсации при увольнении (£ млн)
|1. Жозе Моуринью (2004–2007)
|1176
|1,1,2
|18,23
|2. Жозе Моуринью (2013–2015)
|899
|3,1
|9,5
|3. Антонио Конте (2016–2018)
|742
|1,5
|9
|4. Карло Анчелотти (2009–2011)
|690
|1,2
|6
|5. Маурицио Сарри (2018–2019)
|336
|3
|Компенсация не выплачивалась
|6. Клаудио Раньери (2003–2004)
|335
|2
|6*
|7. Роберто Ди Маттео (2012)
|261
|6
|10,7
|8. Андре Виллаш-Боаш (2011–2012)
|247
|Уволен по ходу чемпионата
|12
|9. Аврам Грант (2007–2008)
|247
|2
|5,5
|10. Луис Фелипе Сколари (2008–2009)
|223
|Уволен по ходу чемпионата
|12,6
|11. Гус Хиддинк (2015–2016)
|192
|10
|Компенсация не выплачивалась
|12. Рафаэль Бенитес (2012–2013)
|185
|3
|Компенсация не выплачивалась
|13. Гус Хиддинк (2009)
|139
|3
|Компенсация не выплачивалась
*Клаудио Раньери возглавил «Челси» в 2000 году, еще до покупки клуба Романом Абрамовичем.
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