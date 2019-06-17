Сегодняшний день эстетической флебологии

Напомним, что в прошлом году на страницах нашей газеты мы рассказывали о том, что флеболог из Краснодара Бережной Евгений Юрьевич стал первым в России сертифицированным специалистом по технике КЛаКС. В мае этого года в г. Сан-Паулу (Бразилия) состоялась международная конференция по эстетической флебологии – IMAP-2019. Одним из специалистов, представляющих Россию, был хирург-флеболог из Краснодара, кандидат медицинских наук, член ряда международных флебологических сообществ Евгений Юрьевич Бережной. Мы поговорили с Евгением Юрьевичем и узнали о его выступлении на конгрессе, а также о передовых технологиях современной флебологии.

— Евгений Юрьевич, расскажите поподробней об этой конференции. Кто в ней участвовал, каковы ее цели и как она способствует развитию флебологии в мире?

— Данное мероприятия каждый год собирает, не побоюсь этого слова, лучших специалистов в области эстетической флебологии. Цель у него одна — обмен опытом для поиска новых и совершенствования уже существующих способов лечения варикозной болезни. Именно поэтому в Сан-Паулу каждый год съезжаются представители эстетической флебологии со всего мира и делятся результатами своей работы. В этом году было более 300 участников. Среди них и те, кто стоял у истоков этого направления. В частности речь шла о технологии КЛаКС (КриоЛазер и КриоСклеротерапия), которая на данный момент находится в авангарде эстетической медицины. И в этом смысле лучшего места, чем Бразилия, для проведения данной конференции было не найти. Ведь эта страна является не только родиной эстетической флебологии, но и тем самым местом, где в свое время был дан существенный импульс развитию лазерной криотерапии благодаря профессору Роберто Казуо Мияке. Он же выступает президентом и организатором конференции уже девять лет подряд. Ваш покорный слуга, в свою очередь, первый и пока что еще единственный в России специалист, который обучался на сертифицированном курсе по терапии КЛаКС в клинике Мияке в 2018 году, а в 2019 уже поделился собственными результатами ее применения в Краснодаре.

— Вы назвали Бразилию страной — одной из лидеров в эстетической флебологии. С чем связано такое утверждение?

— Спрос на эстетическую флебологию развит в Бразилии — это тропический жаркий климат круглый год. Бразилия — страна вечного лета, люди там предпочитают открытый тип одежды, круглогодичный туризм и активный отдых на океане. Стоит ли удивляться, что стать более привлекательным с точки зрения эстетики для пациентов является крайне актуальной проблемой. С этим и связано более активное развитие технологии КЛаКС именно в Бразилии. Ее лидером является профессор Казуо Мияке с этническими японскими корнями, отец которого, уважаемый профессор Хироши Мияке, еще в 60-е годы прошлого века активно изучал и применял раствор глюкозы и микропроколы для удаления нежелательных и некрасивых вен на ногах. Применение трансдермального лазера с сочетании с традиционной склеротерапией неорганическими детергентами с охлаждением кожи — основа этой технологии, первые эксперименты и попытки применения которой берут начало еще в 80-90-х. Профессор Роберто Казу Мияки являлся одним из пионеров в этой технологии и после существенной переработки терапии криолазером с добавлением дополнительной реальности для более точной диагностики сосудов на коже (ВеинВьюер) и заменой неорганических склерозантов на безопасные органические, стал лидером данной технологии. В клинике Мияке было выполнено много исследований по КЛаКС-терапии у пациентов с эстетическими проблемами, результаты которых впечатляют ведущих коллег из большинства стран, и что во многом предопределило развитие высокого интереса к эстетической флебологии в целом в мире. При этом важно, что КЛаКС — это всегда процедура, выполняемая только по протоколу клиники Мияке, который изобретен исключительно в клинике Мияке. Любое расхождение с этим протоколом уже не позволяет называть технологию криолазера и криосклеротерапии — КЛаКСом. Поэтому для меня особенно важно, что я обучился единственно правильной технологии КЛаКС в клинике Мияке.

— Расскажите о Вашем выступлении на конгрессе, о представленной работе и впечатлениях от общения с коллегами.

— Я представил доклад «Опыт сертифицированного КЛаКСа и сложности развития в России». В течение года я проводил научный анализ работы с моими пациентами, систематизация накопленного материала позволила мне подготовить доклад. В нем я рассказал о своем собственном опыте, отмечу, что он положительный. Моя работа получила высокую оценку коллег! Таким образом, на карте мира в клинике профессора Мияке появилась еще одна отметка — столица нашей родной Кубани, город Краснодар! Город, где наряду с Парижем, Сиднеем, Монреалем и многими другими городами мира пациент может вылечить варикоз у сертифицированного специалиста. Впечатления от общения с коллегами самые замечательные, ведь несмотря на то, что мы живем в разных странах, нас объединяет общее желание — помочь больным людям, нашим пациентам, стать здоровыми, да еще и красивыми.

— Евгений Юрьевич, а как же языковой барьер?

— Это очень хороший и актуальный вопрос для современного специалиста в любой области. Я свободно владею английским и португальским языками, без этого эффективное участие в международных симпозиумах невозможно.

— А в чем заключается принцип технологии CLaCS? И в чем ее преимущество перед другими способами избавления от варикоза?

— Данная технология абсолютно безопасна и не требует каких-либо ограничений в активной социальной жизни по сравнению с любыми другими, используемыми в современном мире, и в этом заложено одно из главных ее преимуществ. А как известно многим, главный девиз врача: «Не навреди!» Терапевтический эффект достигается тремя факторами: свет, холод и сахар. Свет — это лазерный луч, который проходит сквозь кожу и оказывает воздействие на вену, при этом кожа не повреждается за счет невысокой энергии лазера и применения холодного воздуха, который делает кожу менее чувствительной к внешним воздействиям и вместе с тем защищает ее (отсюда и название «Криолазер»). Вслед за лазером применяется сахар, точнее гиперосмолярный раствор глюкозы, который, попадая в сосуд, разрушает внутреннюю оболочку требуемой вены. То есть снаружи на нее воздействует лазер, изнутри — сахар. В этом вся технология. И в этом ее главное достоинство — она абсолютно естественна по своим компонентам, безвредна для здоровья и не оставляет никаких следов после процедуры. Мы также живем на юге, и наши девушки не хотят носить чулки в жарком климате летом. В этом есть сходство наших пациентов с пациентами Бразилии — из-за того, что Краснодар и Краснодарский край — это самая южная часть России с климатом от умеренного до субтропического, где развит активный туризм круглый год, в частности спортивный и морской, большая миграция на летний отдых из других регионов страны, в связи с чем и повышен спрос на эстетику. Люди предпочитают открытую одежду. И если другие способы избавления от ретикулярного варикоза («сеточки» и «звездочки» на ногах), как, например, склеротерапия, могут оставлять синяки, уплотнения на коже, которые исчезают после процедуры достаточно долго и, бывает, даже свыше одного года не проходят, то КЛаКС, напротив, практически не оставляет следов на ногах свыше в среднем одного месяца после проведенного лечения. А это значит, что после процедуры КЛаКС, человек может совершенно спокойно ходить с открытыми ногами без компрессионных чулок и каких либо ограничений по спорту, перелетам на самолетах, посещения бани, сауны, солярия, моря и прочее. Вдобавок, та же склеротерапия, пусть и редко, но способна привести к образованию тромбов или некрозов кожи, и поэтому пациент вынужден выполнять лечение в холодное время года и использовать компрессионную терапию, чтобы максимально себя обезопасить и свести к минимуму побочные эффекты от неорганических склерозантов. КЛаКС же полностью безопасен. Процедура не имеет никаких побочных эффектов для здоровья, умеренно безболезненна и относительно недолгая по времени.

— Вы можете объяснить, почему у женщин варикозная болезнь встречается чаще, чем у мужчин?

— На появление варикоза влияют несколько факторов и основные из них: генетическая предрасположенность, повышенная статическая физическая нагрузка и возрастные или какие-либо другие гормональные изменения и сбои, как раз последний фактор и является одним из главных у женщин, почему варикоз встречается чаще, чем у мужчин. Женский организм сталкивается с последствиями беременности, родов и послеродовых изменений. К тому же не стоит забывать, что беременность увеличивает нагрузку на сосуды, и ног в частности. А ведь ослабление стенок вен является одной из главных причин появления нежелательных варикозных расширенных «сеточек» и «звездочек».

— А правда, что каблуки способствуют появлению варикоза?

— Только отчасти. Варикозная болезнь может усугубиться, когда нарушается циркуляция крови по венам. Когда девушка постоянно носит обувь с каблуком выше 5-7 см, мышцы голени перестают помогать работе вен, как насосу, что усиливает нагрузку на венозную стенку и может послужить предпосылкой к развитию варикоза.

— Какой совет вы бы дали нашим читателям, который поможет им избежать появление варикоза?

— Прежде всего больше двигаться. Наследственность хоть и является главной причиной появления варикоза, но это не значит, что его нельзя избежать. Ведь катализатором чаще всего служит неправильный образ жизни. И в первую очередь — малоподвижность и лишний вес. Статика и гиподинамия — распространенные явления в современном обществе: люди сидят на работе, в машине, дома за компьютером или телевизором. Но человеку необходимо движение, чтобы работали его мышцы и сосуды. Это заставляет циркулировать кровь. Ведь кровь, подчиняясь силе притяжения, в ногах все время стремится вниз. Поэтому в наших венах есть клапаны, которые помогают двигаться ей против закона всемирного тяготения, т.е. вверх. Если вена расширяется, то клапан перестает работать правильно, и поэтому частично происходит обратный ток крови, который в свою очередь усиливает развитие варикоза. Поэтому главный совет, который я могу дать всем людям — это вести подвижный образ жизни и заставлять свои мышцы работать чаще. И, конечно, следить за своим весом, чтобы не допускать лишней нагрузки на ноги, а если есть у кого-то из родственников предрасположенность к варикозной болезни, то не затягивать визит к врачу-флебологу.

varicoz-kuban.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста