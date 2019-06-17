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Больше мяса — жизнь короче

Новое подтверждение небезопасности красного мяса и полуфабрикатов

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Вторая порция стейка или еще один ломтик бекона. Стоят ли они того, чтобы жить меньше? Очередное исследование показало, что люди, которые увеличили потребление красного мяса всего лишь на полпорции в день, повысили риск смерти в течение следующих восьми лет на 9%.


И это еще не самое худшее. По данным гарвардского исследователя Фрэнка Ху, ведущего автора работы, воздействие переработанного мяса — типа сосисок или варено-копченой колбасы — еще губительнее: риск умереть в те же восемь лет вырастает на 13%!

«Когда люди сокращают потребление красного мяса и заменяют его другими источниками белка, у них снижается риск смерти»,— констатирует доктор Фрэнк Ху.

К примеру, продолжает Фрэнк Ху, если вместо одной порции красного мяса в день есть одну порцию рыбы, то риск умереть в течение восьми лет снижается на 17%!

Не говоря уже о том, замечает доктор Ху, что само по себе производство красного мяса оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, так что если есть меньше мяса, то можно и оздоровиться, и экологию улучшить.

Данные для исследования Фрэнк Ху и его коллеги получили от 54 тыс. женщин-медсестер и 28 тыс. мужчин, также медицинских работников: проводилось рутинное тестирование состояния их здоровья, а началось оно в 1986 году. Исследователи изучили потребление мяса в течение восьми лет и смертность в течение следующих восьми лет. Выяснилось, что красное мясо и мясные изделия повышают не только риск смерти от сердечно-сосудистых болезней, но и бронхолегочных и нейродегенеративных заболеваний, а еще диабета второго типа и некоторых разновидностей рака. Причем риск увеличивался у всех — независимо от возраста, физической активности, качества остального питания, курения или употребления алкоголя.

«Губительный эффект красного мяса может быть связан с повышением уровня холестерина и железа, с наличием в мясных изделиях консервантов и канцерогенных соединений»,— предположил Ху и добавил, что исследование выявило связь между употреблением красного мяса и мясных изделий с определенными бактериями в кишечнике, а эти бактерии увеличивают риск развития атеросклероза.

Саманта Хеллер, диетолог из Медицинского центра в Лангоне, штат Нью-Йорк, комментируя работу Ху с соавторами, удивляется: все новые и новые доказательства небезвредности красного мяса приводят ученые, а люди продолжают придерживаться идеи, что мясо необходимо! «Мясоеды уверены, что человек — плотоядное существо, что мясо — единственный источник хорошего белка, но это же не так!» — говорит она.

По мнению Хеллер, во-первых, совершенно неважно, какое животное послужило источником красного мяса,— выращенное в индустриальных агрокомплексах или в условиях органического животноводства, а во-вторых, человеческое тело все-таки не рассчитано на то, чтобы регулярно есть большие порции мяса. По крайней мере в тех условиях жизни, которые созданы в развитых странах, замечает она и предлагает удовлетворять потребности в белке хотя бы частично растительными продуктами — разного рода орехами, бобовыми, злаками и семечками.

Шэлин Макнейл, исполнительный директор по исследованиям в области питания человека Национальной ассоциации производителей говядины, возражает: «Говядина обеспечивает человека высококачественным белком и другими питательными веществами, необходимыми для хорошего развития с младенческих лет». Она также указывает на некорректность выводов исследователей: данные — двадцатилетней давности, а тогда люди ели почти вдвое больше красного мяса, нежели сегодня, а еще в те времена люди меньше уделяли времени физической активности и гораздо чаще курили.

Геннадий Личинский


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