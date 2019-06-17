Больше мяса — жизнь короче

Вторая порция стейка или еще один ломтик бекона. Стоят ли они того, чтобы жить меньше? Очередное исследование показало, что люди, которые увеличили потребление красного мяса всего лишь на полпорции в день, повысили риск смерти в течение следующих восьми лет на 9%.

И это еще не самое худшее. По данным гарвардского исследователя Фрэнка Ху, ведущего автора работы, воздействие переработанного мяса — типа сосисок или варено-копченой колбасы — еще губительнее: риск умереть в те же восемь лет вырастает на 13%!

«Когда люди сокращают потребление красного мяса и заменяют его другими источниками белка, у них снижается риск смерти»,— констатирует доктор Фрэнк Ху.

К примеру, продолжает Фрэнк Ху, если вместо одной порции красного мяса в день есть одну порцию рыбы, то риск умереть в течение восьми лет снижается на 17%!

Не говоря уже о том, замечает доктор Ху, что само по себе производство красного мяса оказывает значительное негативное воздействие на окружающую среду, так что если есть меньше мяса, то можно и оздоровиться, и экологию улучшить.

Данные для исследования Фрэнк Ху и его коллеги получили от 54 тыс. женщин-медсестер и 28 тыс. мужчин, также медицинских работников: проводилось рутинное тестирование состояния их здоровья, а началось оно в 1986 году. Исследователи изучили потребление мяса в течение восьми лет и смертность в течение следующих восьми лет. Выяснилось, что красное мясо и мясные изделия повышают не только риск смерти от сердечно-сосудистых болезней, но и бронхолегочных и нейродегенеративных заболеваний, а еще диабета второго типа и некоторых разновидностей рака. Причем риск увеличивался у всех — независимо от возраста, физической активности, качества остального питания, курения или употребления алкоголя.

«Губительный эффект красного мяса может быть связан с повышением уровня холестерина и железа, с наличием в мясных изделиях консервантов и канцерогенных соединений»,— предположил Ху и добавил, что исследование выявило связь между употреблением красного мяса и мясных изделий с определенными бактериями в кишечнике, а эти бактерии увеличивают риск развития атеросклероза.

Саманта Хеллер, диетолог из Медицинского центра в Лангоне, штат Нью-Йорк, комментируя работу Ху с соавторами, удивляется: все новые и новые доказательства небезвредности красного мяса приводят ученые, а люди продолжают придерживаться идеи, что мясо необходимо! «Мясоеды уверены, что человек — плотоядное существо, что мясо — единственный источник хорошего белка, но это же не так!» — говорит она.

По мнению Хеллер, во-первых, совершенно неважно, какое животное послужило источником красного мяса,— выращенное в индустриальных агрокомплексах или в условиях органического животноводства, а во-вторых, человеческое тело все-таки не рассчитано на то, чтобы регулярно есть большие порции мяса. По крайней мере в тех условиях жизни, которые созданы в развитых странах, замечает она и предлагает удовлетворять потребности в белке хотя бы частично растительными продуктами — разного рода орехами, бобовыми, злаками и семечками.

Шэлин Макнейл, исполнительный директор по исследованиям в области питания человека Национальной ассоциации производителей говядины, возражает: «Говядина обеспечивает человека высококачественным белком и другими питательными веществами, необходимыми для хорошего развития с младенческих лет». Она также указывает на некорректность выводов исследователей: данные — двадцатилетней давности, а тогда люди ели почти вдвое больше красного мяса, нежели сегодня, а еще в те времена люди меньше уделяли времени физической активности и гораздо чаще курили.

Геннадий Личинский