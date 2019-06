«Приход нового игрока выглядит обнадеживающе» Настя Ройзман — о бренде & Other Stories

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Настя Ройзман рассказывает о приходе в Россию & Other Stories — бренда H&M Group.

В России появится новый бренд: H&M Group собирается открыть первый в стране магазин & Other Stories. По данным СМИ, компания уже подбирает площадки.

& Other Stories — бренд, хорошо знакомый тем, кто любит шопинг в Европе: дороже и взрослее H&M и не такой casual, как COS. В этих магазинах можно собрать полный лук: здесь есть все — от косметики до верхней одежды. На сейле можно найти вещи за €20-€30, в новых коллекциях есть предметы и за сотни евро.

Приход нового бренда на российский рынок — событие любопытное и даже где-то знаковое, учитывая, что в последнее время все в основном уходят.

В феврале стало известно, что британский ритейлер Next закрывает все свои магазины. До него страну покинули New Look, River Island, Esprit, C&A, Mexx и многие другие. По количеству запусков новых магазинов прошлый год стал самым неудачным за последние пять лет. Аналитики даже заговорили о формировании дефицита в сегменте массмаркета. На этом фоне приход нового игрока выглядит обнадеживающе.

Учитывая ценовую политику, & Other Stories будет играть на поле как раз массмаркета, но, что называется, в высшей лиге. Конкурировать бренду придется с марками типа AllSaints, Patrizia Pepe и Guess.