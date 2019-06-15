Пермский ресторан задолжал работникам зарплаты на 400 тыс. руб.

Управляющее одноименным рестораном в Перми - ООО «Гастро Порт» - не выплатило заработную плату работникам. Как установила в ходе проверки их обращений прокуратура Дзержинского района, руководство общества закрыло ресторан на ремонт – в течение марта - апреля 2019 года. При этом организация незаконно лишила работников возможности трудиться, не исполнила обязанность по выплате заработной платы в установленные сроки за период вынужденного простоя.

По итогам проверки прокурором района генеральному директору ООО «Гастро Порт» внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

По постановлению прокурора организация и директор привлечены к административной ответственности по ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы) к штрафу в размере 40 тыс. рублей. Также мировому судье направлены заявления в интересах работников ООО «Гастро Порт» о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму 416 тыс. рублей, которые рассмотрены и удовлетворены.

В итоге 17 работникам зарплата была выплачена, исполнение судебных приказов на сумму 243 тыс. рублей остается на контроле прокуратуры.

Как сообщалось ранее, с 16 марта заведение было закрыто на ремонт. При этом из-за разногласий с собственником ООО заведение покинула команда шеф-поваров. ООО «Гастро порт» принадлежит уроженцу Чехии Петру Соукупу. Считается что ресторан контролируется структурами, близкими к владельцу порта «Пермь» Чарльзу Батлеру. Выручка ООО в 2017 году — 52 млн руб., чистая прибыль — 8,8 млн руб.