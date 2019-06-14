Сторонник Алексея Навального стал кандидатом на выборах в парламент Татарстана

Сторонник Алексея Навального, 35-летний учитель из Набережных Челнов Раушан Валиуллин выдвинулся в качестве самовыдвиженца на выборы в Госсовет Татарстана. Он планирует стать депутатом по Электротехническому одномандатному округу. Для регистрации ему необходимо будет собрать около 1,8 тыс. подписей избирателей.

Раушан Валиуллин — организатор протестных акций в Набережных Челнах, возглавляет татарстанское отделение профсоюза «Альянс учителей». В 2012 году активист участвовал в дополнительных выборах в Госсовет по Апастовскому округу. Активист получил 6,5% голосов, заняв второе место после единоросса ректора Казанского федерального университета Ильшата Гафурова.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. 50 депутатов из 100 планируется избирать по партийным спискам, еще 50 — в одномандатных округах.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”