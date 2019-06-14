История бренда Premiata: качество вне времени

Бренд Premiata – сочетание уникального дизайна и внимания к деталям. Это настоящая икона стиля, без которой сложно представить современные модные показы. Давайте поговорим о том, как развивалась обувная компания семейства Мацца и чего она достигла сейчас на примере самых популярных моделей из маркетплейса Aizel.

Как все начиналось

У бренда Premiata вековая предыстория. Первая обувная мастерская была открыта в 1885 году. Бизнес постепенно развивался и передавался из поколения в поколение. Каждый потомок Мацца вносил в компанию что-то свое. Так, в 1960 году был запущен бренд Endless – предшественник Premiata.

В 1981 году компанией начинает управлять Грациано Мацца. Он, опираясь на накопленный опыт четырех поколений и собственную предприимчивость, радикально меняет курс развития и уже через 10 лет запускает бренд, который моментально становится популярным во всем мире.

Отличительные черты бренда

Выйти за пределы стандартов и сделать классику современной – у семейства Грациано это с легкостью получилось. Она стала создавать модели, которые сразу же становились хитами. Чего только стоят их ботинки-оксфорды, которые, кстати, копируют многие известные бренды.

В 1996 году выходит первая коллекция кроссовок и начинаются бесконечные эксперименты с резиновыми подошвами.

Сегодня женская обувь Premiata – это образец элегантности, изящности и практичности одновременно. Достаточно только взглянуть на модели с плетеной отделкой, глиттером и пайетками. Такие кроссовки сложно назвать спортивными. Они идеально сочетаются с кокетливыми платьями, длинными юбками и даже строгими костюмами.

Бренд Premiata – сочетание уникального дизайна и внимания к деталям. Это настоящая икона стиля, без которой сложно представить современные модные показы. Давайте поговорим о том, как развивалась обувная компания семейства Мацца и чего она достигла сейчас на примере самых популярных моделей из маркетплейса Aizel.

Как все начиналось

У бренда Premiata вековая предыстория. Первая обувная мастерская была открыта в 1885 году. Бизнес постепенно развивался и передавался из поколения в поколение. Каждый потомок Мацца вносил в компанию что-то свое. Так, в 1960 году был запущен бренд Endless – предшественник Premiata.

В 1981 году компанией начинает управлять Грациано Мацца. Он, опираясь на накопленный опыт четырех поколений и собственную предприимчивость, радикально меняет курс развития и уже через 10 лет запускает бренд, который моментально становится популярным во всем мире.

Отличительные черты бренда

Выйти за пределы стандартов и сделать классику современной – у семейства Грациано это с легкостью получилось. Она стала создавать модели, которые сразу же становились хитами. Чего только стоят их ботинки-оксфорды, которые, кстати, копируют многие известные бренды.

В 1996 году выходит первая коллекция кроссовок и начинаются бесконечные эксперименты с резиновыми подошвами.

Сегодня женская обувь Premiata – это образец элегантности, изящности и практичности одновременно. Достаточно только взглянуть на модели с плетеной отделкой, глиттером и пайетками. Такие кроссовки сложно назвать спортивными. Они идеально сочетаются с кокетливыми платьями, длинными юбками и даже строгими костюмами.

Кроссовки с глиттером

Для мужской обуви Premiata характерен экспрессивный минимализм. Так, белые кроссовки с яркими акцентами Zac-Zac и модель Mattew – яркие представители бренда, подчеркивающие его концепцию. Они легкие, универсальные и, безусловно, запоминающиеся. Носить их можно с чем угодно: от спортивных штанов до классических брюк. Пожалуй, это вызов спортивным брендам, выпускающим обувь. У компании есть все шансы занять лидирующее место в данном сегменте рынка.

Кроссовки Premiata Zac-Zac

В чем успех Premiata? Нестандартный подход, пристальное внимание к деталям, разнообразие решений, постоянные исследования технологий изготовления обуви, работа над качеством и многое другое. У этого итальянского бренда не только впечатляющий старт, но и много возможностей для безграничного роста. Такую обувь выбирают стильные и практичные люди, которые ценят функциональные и элегантные вещи.с подписью "Кроссовки с глиттером" под ним с выравниваем по центру

Для мужской обуви Premiata характерен экспрессивный минимализм. Так, белые кроссовки с яркими акцентами Zac-Zac и модель Mattew – яркие представители бренда, подчеркивающие его концепцию. Они легкие, универсальные и, безусловно, запоминающиеся. Носить их можно с чем угодно: от спортивных штанов до классических брюк. Пожалуй, это вызов спортивным брендам, выпускающим обувь. У компании есть все шансы занять лидирующее место в данном сегменте рынка.

Кроссовки Premiata Mattew

В чем успех Premiata? Нестандартный подход, пристальное внимание к деталям, разнообразие решений, постоянные исследования технологий изготовления обуви, работа над качеством и многое другое. У этого итальянского бренда не только впечатляющий старт, но и много возможностей для безграничного роста. Такую обувь выбирают стильные и практичные люди, которые ценят функциональные и элегантные вещи.