C Днём торговли!

Любая удачная покупка приносит радость, а торговля – важное звено благосостояния и обустройства жизни населения.

В наше время сфера торговых услуг настолько разнообразна, что день торговли считают своим профессиональным праздником люди многих профессий.

Это не только сотрудники магазинов, гипермаркетов, а и люди, связанные с изучением рынка и спроса, с обеспечением запасов и логистики, складированием и перемещением товаром.

Торговая сеть «ЛИНИЯ» поздравляет с днем работников торговли! Торговля играет колоссальную роль для каждого отдельного человека и всего государства.

Мы желаем всем, кто так или иначе относится к сфере коммерции благополучия и процветания, чтобы каждая сделка была успешной и социально значимой, а всем покупателям удачных покупок!