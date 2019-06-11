«Ночные снайперы» с концертом на открытом воздухе

Лето — время концертов на открытых площадках. Вот и группа «Ночные снайперы» решила порадовать публику — концерт приурочен к окончанию отопительного сезона. Повод уже успел вызвать бурю шуток и эмоций в соцсетях, однако пропустить это событие было бы, мягко скажем, ошибкой. Теплые лучи солнца, знакомая мелодия под открытым небом, что может быть прекрасней? Перед концертом гостей ожидают экскурсии по производственным цехам ТЭЦ-5, интерактивные площадки и мастерские, а также квесты, домашний лекторий и игры для детей, а после — фейерверк.

Экскурсии проводятся с 17:00 до 21:00.

Концерт «Ночных снайперов» — в 20:30, фейерверк — в 21:50.

Слушаем хиты на открытом воздухе 15 июня на площадке у ТЭЦ-5.