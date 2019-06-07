Участники ликвидации последствий взрывов на «Кристалле» получили награды

Глава Дзержинска Иван Носков вручил благодарственные письма 16 участникам ликвидации последствий взрывов на ГосНИИ «Кристалл», случившихся 1 июня. Как сообщает пресс-служба мэрии, планируется составить полный список принимавших участие в восстановлении города.

«Благодарю вас от себя лично, от администрации и от всех жителей Дзержинска за достойную слаженную работу. Наша общая задача – не допускать таких происшествий. Необходимо разобрать все ошибки, которые были, прописать алгоритмы на будущее», – заявил Иван Носков.

Благодарственные письма получили директор по общим вопросам ОАО «НИИК» Николай Дремов, директор ООО «Тико-Пластик» Игорь Есин, директор ООО «ТД Аленка» Александр Сычев, предприниматели Ирина Шепеленко, Екатерина Левина, Татьяна Григорьева, директор ООО «Барс» Ольга Лепенькина, генеральный директор ООО «Агроторг» Сергей Гончаров, директор дзержинского филиала АО «Тандер» Антон Шамаев, генеральный директор ООО «Спар Миддл Волга» Анатолий Подлесов, директор ООО «Верес» Ирина Куликова, директор ООО «Стеклоинвест» Дмитрий Граник.

Также отмечены заслуги командира войсковой части 11385 Виктора Алексеева, старшего помощника начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Дзержинска и Володарского района Гульнары Журавлевой, военкома Дзержинска и Володарского района Наиля Исмятуллина, директора ООО ТД «ХимАвто» Максима Орлова.

Напомним, 1 июня на ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске прогремело несколько взрывов. По официальным данным, за медицинской помощью обратились 89 человек, 18 были госпитализированы. Погибших и без вести пропавших нет. Региональное следственное управление возбудило уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности производственных объектов.

Подробнее о последствиях взрывов – в материале “Ъ” «Дзержинск восстанавливается после взрывов».

Анастасия Еремина