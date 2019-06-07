На ПМЭФ губернатор Ростовской области Василий Голубев подписал инвестсоглашений на 187,5 млрд рублей

Делегация из Ростовской области во главе с губернатором региона Василием Голубевым приняла участие в Петербургском международном экономическом форуме. За три дня работы ПМЭФ-2019 область подписала 10 соглашений о сотрудничестве с российскими и зарубежными инвесторами на сумму, превышающую 187,5 млрд руб. Крупнейшим по объему вложений проектом стало создание новых производств топлива на базе НЗНП. Кроме того, были заключены договора о наращивании мощностей «Донского табака», завода MARS и Новочеркасского электродного завода.



На ПМЭФ-2019 правительство Ростовской области и компания «Юг Энерго», учредитель Новошахтинского завода нефтепродуктов, заключили соглашение о вложениях в предприятие на уровне 177 млрд руб. Документ подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и исполнительный директор «Юг Энерго» Дмитрий Шуньков. Соглашение стало крупнейшим для Ростовской области на форуме в Санкт-Петербурге.

Согласно договору, в период с 2020 по 2030 годы «Юг Энерго» создаст на площадях «НЗНП» новые производства различных видов топлива, в том числе - класса Евро 5. Инвестор также намерен построить новые очереди очистных сооружений предприятия. В ходе реализации инвестиционных проектов планируется создать на предприятии до 1 тысячи рабочих мест.

«Надеюсь, партнеры реализуют свои планы до 2024 года. Мы оцениваем, что это порядка 50 млрд рублей инвестиций. Ну и до 2030-го, как заявлено, 177 млрд руб. Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект, очень конкретно помогать при необходимости. Естественно, наша принципиальная задача - это вопросы экологии, чистого воздуха, территории», - прокомментировал подписанное соглашение Василий Голубев.

Нефтеперерабатывающий завод с проектной мощностью до 7,5 млн тонн нефти в год был введен в эксплуатацию в Ростовской области в 2009 году. В 2014 году завершилось строительство битумной установки мощностью 700 тыс. тонн в год. В 2015 году НЗНП завершил строительство второй установки первичной переработки нефти.

Несколько крупных соглашений также были подписаны с зарубежными инвесторами. Так, корпорация JTI, ранее купившая «Донской табак» у «ГРУППЫ АГРОКОМ» Ивана Саввиди, намерена инвестировать в предприятие свыше $12 млн в течение двух лет.

Соответствующий договор в присутствии губернатора Василия Голубева и вице-президента компании «Джапан Табако» Муцуо Иваи подписали первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров и вице-президент по корпоративным отношениям и коммуникациям компании JTI в России Сергей Головко.

Документ предусматривает расширение взаимодействия по реализации инвестиционных проектов, обновление социального пакета для 700 сотрудников фабрики, поддержку инициатив региона в сфере экологии и совместные усилия по противодействию рынку нелегальных сигарет.

Помимо этого, соглашение о реализации инвестиционного проекта стоимостью 1,1 млрд руб. было подписано между главой региона и президентом Mars в России Валерием Щаповым. Планируется удвоение производственной мощности фабрики в Ростовской области за счет строительства второй линии по производству влажных кормов для домашних животных. Инвестор намерен завершить строительство в 2020 году.

«Я удовлетворен тем, как развивается наше партнерство с компанией «Марс». Мы конструктивно сработали на предыдущем этапе, открыв в Ростовской области полтора года назад завод по производству кормов для домашних животных. Рад, что руководство компании приняло решение о продолжении инвестирования в свой донской актив», - заявил после подписания соглашения Василий Голубев.

На ПМЭФ был также был подписан ряд других инвестсоглашений, в частности, контракт на модернизацию производства выпуска графитированных электродов «ЭПМ-Новочеркасского электродного завода». Он заключен между Минпромторгом России, правительством Ростовской области и Группой ЭПМ. В рамках проекта до конца 2023 года инвестор планирует нарастить производство графитированных электродов крупного сечения марки UHP.

По условиям еще одного контракта, в Ростовской области до 2021 года появится около 500 новых магазинов «Магнит». Подписи под соответствующим документом поставили губернатор Ростовской области Василий Голубев и генеральный директор «Магнита» Ольга Наумова.

Кроме того, на ПМЭФ-2019 «Балтика» и Ростовская область договорились о развитии взаимодействия в социально-экономической сфере, а также реализации экологической политики.

Петербургский международный экономический форум – уникальное событие в мире экономики и бизнеса. ПМЭФ проводится с 1997 года; с 2006 года он проходит под патронатом и при участии Президента Российской Федерации.

За прошедшие годы Форум стал ведущей мировой площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом.

Донская делегация во главе с губернатором Ростовской области Василием Голубевым традиционно принимает участие в форуме. В этом году, во второй день форума, Василий Голубев принял участие в заседании консультативной комиссии Государственного совета РФ, которая состоялась на площадке ПМЭФ-2019. На заседании под председательством первого заместителя руководителя администрации Президента РФ Сергея Кириенко, обсуждалась реализация национальных проектов с точки зрения возможностей региональных бюджетов.