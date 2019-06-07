Концерн Claas может начать в Краснодаре производство тракторов средней и малой мощности

В ходе Петербургского международного экономического форума делегация Краснодарского края и руководство концерна Claas обсудили возможность производства в регионе тракторов малой и средней мощности, сообщила пресс-служба крайадминистрации.

Предложение концерну Claas расширить производство озвучил глава региона Вениамин Кондратьев в ходе встречи с председателем наблюдательного совета концерна Катриной Клаас-Мюльхойзер. Господин Кондратьев заметил, что сегодня кубанские аграрии особенно нуждаются в производстве тракторов малой и средней мощности. «Сегодня в России нет серийного производства такой техники, а потребность в ней велика. Около 70% тракторов в край привозится из других стран. А мы бы хотели иметь надежного партнера в нашем регионе и готовы максимально его поддерживать»,– заявил глава края.

Катрина Клаас-Мюльхойзер ответила, что компания много лет успешно работает на Кубани, последние три года налажена сборка крупногабаритной техники, все это дает положительные предпосылки для организации производства малых и средних сельхозмашин, сообщила пресс-служба администрации края.

Анна Перова, Краснодар