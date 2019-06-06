ЧМ по хоккею в Петербурге обойдется в 1,2 млрд рублей

Проведение Чемпионата мира по футболу в Петербурге в 2023 году обойдется в 1.2 млрд рублей. Об этом заявил в кулуарах ПМЭФ врио губернатора города Александр Беглов, сообщает ТАСС.

По словам господина Беглова, для проведения матчей в Санкт-Петербурге есть две арены, отвечающие требованиям Международной федерации хоккея — Ледовый дворец и «Юбилейный». Что касается строительства новой ледовой арены, то по данному вопросу ведутся переговоры, «будем договариваться, насколько это выгодно городу»,— добавил врио губернатора.

Добавим, что проект реконструкции СКК «Петербургский» представлен на стенде Санкт-Петербурга.