Таможенники не выпустили в Абхазию 89 тыс. контрафактных полиэтиленовых пакетов

Во время осмотра на посту МАПП Адлер таможенники нашли в автомобиле «MAN», следовавшем в Абхазию, 36 мешков с незадекларированными полиэтиленовыми пакетами, сообщает пресс-служба южного таможенного управления.

Мешки были спрятаны в спальном месте водителя и рядом с пассажирским сидением. На пакетах были нанесены логотипы «BWМ», «МERS-СAR» и «Даймлер», которые являются объектами интеллектуальной собственности. Всего таможенники изъяли 89 тыс. полиэтиленовых пакетов. На водителя завели дело об административном правонарушении за недекларирование товаров (ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ) и рассматривают вопрос о возбуждении дела за незаконное использование чужого товарного знака (ч. 1 ст. 14.10 КоАП РФ). Правообладателям направили запросы. Один из них, «Даймлер», уже подтвердил контрафактность продукции.

Дарья Голякова