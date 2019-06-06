ВККС дала рекомендации двум кандидатам в судьи Третьего апелляционного суда в Сочи

На заседании Высшей квалификационной коллегии судей были даны рекомендации двум кандидатам, желающим занять места судей Третьего апелляционного суда общей юрисдикции, который находится в Сочи. Как сообщает ресурс pravo.ru, всего на эту должность претендовали четыре действующих судьи.

Одним из кандидатов, получивших рекомендацию коллегии, стал судья Ставропольского краевого суда и профессор кафедры уголовно-процессуального права в Ростовском филиале РГУП Валерий Блинников. Еще одним одобренным высшим судейским сообществом кандидатом стала судья Арбитражного суда Омской области Анастасия Катанаева.

Было отклонено заявление судьи из Омска Павла Крыло за его многочисленные ошибки в работе. Четвертый претендент на вакантную должность Макка Тесаева еще до заседания отозвала свое заявление.

Сообщается, что в апелляционные суды общей юрисдикции будут направляться жалобы на не вступившие в силу акты, принятые в первой инстанции судом, расположенным на территории соответствующего апелляционного округа. Также туда будут попадать на пересмотр дела по новым и вновь открывшимся обстоятельствам. Сделано это для более объективного рассмотрения апелляций, поскольку в настоящее время апелляционные инстанции находятся в подчинении региональных судов, а новые органы будут подчиняться напрямую ВС РФ. Также в России создаются кассационные суды.

Дмитрий Михеенко