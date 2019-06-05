Банк «Открытие» в 2019 году в полтора раза нарастил на Кубани выдачу ипотеки

В первом квартале 2019 года банк «Открытие» увеличил объем выдачи ипотечных кредитов в Краснодарском крае до 260 млн руб., что в полтора раза больше, чем за тот же период 2018-го. Об этом сообщила управляющий региональным операционным офисом Елена Бакуменко. При этом ипотечный портфель банка вырос на 12% (до 1,6 млрд руб.). Как уточнили в «Открытии», соотношение купленного в ипотеку первичного и вторичного жилья в регионе составило 55% и 45% соответственно. Средняя сумма - 1,8 млн руб., а средний размер первоначального взноса — 20-25%.

Такой рост произошел на фоне увеличившейся по сравнению с 2018 годом процентной ставкой — она в апреле 2019 года составляла 9,9% (в 2018 году опускалась до 9%). Как добавила Елена Бакуменко, до конца года банк планирует вдвое увеличить объемы выдачи ипотечных кредитов.

Михаил Лукашов