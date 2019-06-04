«Донкарб Графит» получил челябинскую прописку

ООО «Донкарб Графит» (производитель углеграфитовых конструкционных материалов и фасонных изделий со специальными свойствами, входит в группу ЭПМ) завершило регистрацию в Челябинске. Как сообщает пресс-служба компании, бывшее головное подразделение в Новочеркасске теперь стало филиалом.

Производственная площадка ООО «Донкарб Графит» в Челябинске была открыта в 2010 году, в Новочеркасске компания начала работать двумя годами ранее. Производитель отмечает, что с вводом новых мощностей челябинский филиал перерос головную организацию, как по объемам производства, так и по числу сотрудников. В последнее время на Южном Урале располагался и топ-менеджмент, присутствие которого требовалось для контроля выполнения госзаказов.

По словам управляющего партнера ООО «Донкарб Графит» Сергея Сотникова, перерегистрацию предприятия провели для увеличения эффективности управления, а также для сокращения административных расходов.