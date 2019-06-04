На Дону начальника судебных приставов подозревают в мошенничестве

В отношении пристава исполнителя Азовского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2018 году пристав исполнитель обманула должника, сказав, что он должен передать ей 19 тыс. руб. для погашения задолженности. Полученные деньги пристав не внесла на депозит Азовского РОСП, а распорядилась ими по своему усмотрению.

Следователи установили, что пристав действовала в сговоре с начальником Азовского районного отдела судебных приставов УФССП РФ по Ростовской области. Начальница задержана сотрудниками УФСБ России по Ростовской области.

Кристина Федичкина