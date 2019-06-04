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Новосибирский депутат Дарья Украинцева вышла из ЛДПР

Депутат новосибирского заксобрания Дарья Украинцева вышла из партии ЛДПР. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. «Я благодарна за те восемь лет, которые провела в команде Жириновского. Но на сегодняшний день наши взгляды на многие социальные и политические вопросы расходятся», - написала она. Также она отметила, что уже написала заявление об исключении ее из партии по собственному желанию. Более подробно о причинах своего решения и о дальнейших планах Дарья Украницева планирует рассказать завтра, 5 июня, на пресс-конференции.

Дарья Украницева состоит в комитете заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Ранее сообщалось, что госпожа Украинцева планировала участвовать в выборах мэра Новосибирска, которые пройдут в сентябре 2019 года.

Юлия Сасевич


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