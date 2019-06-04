По факту поражения током строителей на промплощадке шахты возбуждено уголовное дело

В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту поражения током двух сотрудников строительной организации (ч.1 ст.216 УК РФ, нарушение правил безопасности при ведении иных работ). Рабочие были госпитализированы с ожогами тела 65% и 85%.

Как сообщает СКР региона, инцидент произошел на промплощадке одной из шахт в Ленинск-Кузнецком районе. По предварительной информации, монтажник строительных конструкций и монтер пути производили заливку бетона подпорной стенки. «Рабочие находились в металлической люльке, которая перемещалась вдоль подпорной стенки с помощью стрелы автокрана. Стрела автокрана задела нависающий над стрелой электрокабель, произошел его разрыв, в результате чего рабочие были поражены электрическим током», - говорится в сообщении управления.

Илья Николаев