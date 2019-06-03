Падают и поднимаются

Руководители вузов Самарской области представили данные о своих доходах за 2018 год. Самый высокий заработок задекларировал президент Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева (СНИУ) Виктор Сойфер — 10,6 млн руб. Высокий доход и его рост показал ректор СамГТУ Дмитрий Быков. Резкое падение дохода (на 7,8 млн руб.) отмечено в декларации экс-ректора СамГМУ Геннадия Котельникова.

Самый высокий доход среди руководителей вузов, как и в прошлые годы, показал президент Самарского государственного аэрокосмического университета имени академика С.П.Королева (СНИУ) Виктор Сойфер, хотя немного снизившийся. Он задекларировал 10,6 млн руб., годом ранее эта цифра составляла 10,7 млн руб. В собственности Виктора Сойфера остается дачный участок, два жилых строения без права регистрации, квартира и гараж. В автопарке господина Сойфера — автомобиль Nissan XTrail.

Ректор Самарского университета Евгений Шахматов продолжает стабильно терять в доходах — за прошлый год его доход снизился на 1,3 млн руб. и составил 6,39 млн руб. В 2017 году он декларировал 7,7 млн руб. Господин Шахматов владеет двумя дачными участками, дачей, квартирой и двумя гаражами. В автопарке у ректора остается автомобиль Mitsubishi Outlander 3.0.

Первый проректор СНИУ Андрей Прокофьев, напротив, улучшил результат прошлого года на 2,3 млн руб.— его заработок составил 8,6 млн руб. В его собственности остается четыре земельных участка для размещения гаражей и автостоянок, дачный участок, участок для размещения хозкладовой, дача, три квартиры, три гаража и автомобиль Toyota RAV4.

Рост доходов на 2,5 млн руб. за прошлый год показал ректор СамГТУ Дмитрий Быков — его заработок вырос с 7,7 млн руб. до 10,2 млн руб. Средняя зарплата Дмитрия Быкова в 2018 году составляла 292,46 тыс. руб. В собственности ректора находятся два земельных участка, квартира, жилое строение без права регистрации проживания в нем и судно — проект № 873 А. С прошлого года у господина Быкова не осталось жилого дома и нежилого помещения. Супруга ректора политеха выросла в доходах на 4,49 млн руб., заработав за прошлый год 7,1 млн руб. В 2017 году она декларировала 2,6 млн руб. В ее собственности остаются два земельных участка, жилой дом, две квартиры, нежилое помещение, два автомобиля Toyota и Lexus GX 460. В прошлом году у нее появился жилой дом и земельный участок.

У бывшего ректора Самарского экономического университета (СГЭУ) Габибуллы Хасаева в последний год руководства заработок вырос с 7,9 млн руб. до 8,69 млн руб. В собственности господина Хасаева остается три садовых участка, жилой дом, квартира, гараж, прибавилось парковочное место. Среднемесячная зарплата экс-ректора в 2018 году составляла 285,7 тыс. руб. Супруга господина Хасаева заработала за прошлый год на 2,3 млн руб. меньше, чем в 2017 году, задекларировав 355,5 тыс. руб. В ее автопарке остается автомобиль Mercedes-Benz.

Резкое снижение доходов показал бывший ректор СамГМУ Геннадий Котельников. Он задекларировал за прошлый год 7,48 млн руб., что на 7,8 млн руб. меньше, чем в 2017 году. Годом ранее эта цифра составляла 15,3 млн руб. В прошлые годы его доходы стабильно росли. В собственности у господина Котельникова остается два земельных участка и совместная с супругой квартира.

Ани Айвазян