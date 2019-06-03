Петербургская компания запустила в Новгородской области завод по выпуску клетчатки за 450 млн рублей

Компания ООО «Биопродмаш» из Петербурга запустила в промышленную эксплуатацию завод по производству пищевой клетчатки в поселке Крестцы Новгородской области. Инвестиции в проект оцениваются в сумму около 450,5 млн рублей, завод будет производить около 3 тыс. тонн клетчатки в год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Корпорации МСП», которая предоставила компании поручительство по кредиту.

В сообщении уточняется, что введенный в эксплуатацию завод стал первой производственной площадкой «Биопродмаша».

Согласно базе СПАРК, ООО «Биопродмаш» было создано в марте 2013 года. Владельцами компании числятся предприниматели Елена Поленова (56% акций), Виталий Юша (34%) и Алексей Береговский (10%).