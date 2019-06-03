В ЗакСе предложили ввести на дорогах специальную разметку перед пешеходными переходами

На рассмотрение петербургского Заксобрания внесен проект постановления городского парламента «Об обращении Законодательного Собрания Санкт-Петербурга к министру внутренних дел Российской Федерации В.А. Колокольцеву». Документ предлагает рассмотреть возможность проведения в Петербурге эксперимента по нанесению специальной дорожной разметки за 5 метров до пешеходного перехода, где действующими правилами запрещена остановка транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ЗакСа.

Разработчики документа полагают, что нововведение поможет снизить количество ДТП, связанных с наездом на пешеходов, а добросовестным участникам движения — избежать ошибок при парковке.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что летом на перекрестке Светлановского проспекта и улицы Орбели в Выборгском районе Петербурга впервые появится «вафельная» разметка. Также сообщалось, что всего на новую дорожную разметку в городе планируют потратить 775 млн рублей.