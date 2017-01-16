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«Она все успела сделать» / В Москве простились с Доктором Лизой

«Она все успела сделать»

В Москве простились с Доктором Лизой

Общество

Наглядно

    Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

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    Прощание с погибшими в авиакатастрофе Ту-154

    Как прошли панихиды

    «Мне претит запуганность общества, массовая паранойя»

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    «Мне претит запуганность общества, массовая паранойя»

    Как проходили и к чему привели акции Петра Павленского, сбежавшего от уголовного преследования во Францию

    Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

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    Катастрофа грузового самолета Boeing 747 под Бишкеком

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    Страсти по Beatles

    Как слава ливерпульской четверки набирала силу и превратилась в «битломанию»

    Непьющие двадцатые

    Фотогалерея:

    Непьющие двадцатые

    Как Америка жила во время сухого закона

    День в истории: 16 января

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    День в истории: 16 января

    Основание первой русской Военной инженерной школы, самосожжение чешского студента Яна Палаха, авиакатастрофа самолета Trans World Airlines и другие события, которыми запомнился этот день

    Хроники Вьетнамской войны

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    Хроники Вьетнамской войны

    15 января 1973 года в связи с прогрессом на Парижских мирных переговорах американские вооруженные силы прекратили все боевые операции против Северного Вьетнама

    «Дакар—2017»

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    «Дакар—2017»

    Как проходили основные этапы ралли

    События недели

    9–15 января:

    События недели

    Первая пресс-конференция Дональда Трампа после победы на выборах президента США, расширение «списка Магнитского», сокращение нефтедобычи российскими компаниями

    «Я сделал больше паршивых картин, чем какой-либо актер в истории»

    Фотогалерея:

    «Я сделал больше паршивых картин, чем какой-либо актер в истории»

    14 января 1957 года умер актер Хамфри Богарт

    Залечь на дно

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    Залечь на дно

    Крупнейшие пассажирские суда, которые затонули по разным причинам

    «Делайте сегодня что-то, чтобы приблизиться к мечтам»

    Фотогалерея:

    «Делайте сегодня что-то, чтобы приблизиться к мечтам»

    13 января 40 лет исполняется британскому актеру Орландо Блуму

    «В творчестве нельзя скрыться, нельзя играть»

    Фотогалерея:

    «В творчестве нельзя скрыться, нельзя играть»

    12 января актрисе, режиссеру, сценаристу и телеведущей Ренате Литвиновой исполняется 50 лет

    Американская мечта

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    Американская мечта

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    Станислав Кучер об одобрении Госдумой в первом чтении законопроекта о домашнем насилии
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    Станислав Кучер об одобрении Госдумой в первом чтении законопроекта о домашнем насилии

    Ваши родители мечтали, чтобы вы стали лучше, чем были они. У вас точно получилось? Вы хотите, чтобы ваши дети стали сильнее, умнее, добрее? Можете быть уверены, они обязательно наступят на те же грабли, если на их глазах во имя их же блага к насилию будете прибегать и вы...

    Мир

    Сергей Строкань о ползучей базфидификации
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    Сергей Строкань о ползучей базфидификации

    Первая пресс-конференция избранного президента США Дональда Трампа так и не стала моментом истины в его конфликте с американскими СМИ. Каждая из сторон осталась при своем, покинув поле брани с гордо поднятой головой и готовностью продолжать браниться...

    Экономика

    Дмитрий Бутрин об отмене репатриации рублевой выручки
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    Дмитрий Бутрин об отмене репатриации рублевой выручки

    Минфин видит в освобождении рублевой выручки от требования обязательной репатриации, в том числе из стран СНГ, возможности для глобализации российской валюты на мировых рынках — и, видимо, обеспечения меньшей ее волатильности в итоге. Впрочем, вопрос существенно шире…

    Бизнес

    Роман Рожков о новогоднем интернет-шопинге
    мнение

    Роман Рожков о новогоднем интернет-шопинге

    Куда как приятнее выбрать близким новогодние подарки и сделать заказ заранее в тепле, чем бегать по морозам в праздничной суматохе. Именно в минувшем декабре москвичи впервые отдали предпочтение зарубежным онлайн-площадкам при выборе новогодних подарков…

    Финансы

    Мария Сарычева о клиентских счетах
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    Мария Сарычева о клиентских счетах

    На 31 декабря 2016 года на Московской бирже насчитывалось 1,1 млн клиентов—физических лиц. Приток за год составил 96,6 тыс. человек, и это самый высокий результат за всю историю наблюдений. Однако радость улетучивается при взгляде на соседний показатель, в котором учитываются активные клиенты...

    Недвижимость

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса
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    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса

    Текущий экономический кризис выявил на рынке недвижимости новую схему: профильные игроки вытесняют из поля слияний и поглощений госбанки, до сих пор в основном выступавшие спасателями потенциальных банкротов...

    Культура

    Константин Богомолов — о театре, постмодернизме и своей роли в истории
    интервью

    Константин Богомолов — о театре, постмодернизме и своей роли в истории

    Я делаю разный театр, и не моя вина, что, когда я захожу на территорию театра экспериментального и провоцирующего, который мне тоже интересен, я сразу же вызываю реакцию неадекватной публики...

    Спорт

    Владимир Осипов о новом формате чемпионата мира по футболу
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    Владимир Осипов о новом формате чемпионата мира по футболу

    О футболистах, которые не будут успевать восстанавливаться, или о зрителях, которым придется смотреть проходные встречи аутсайдеров, конечно, никто не думает. Да и зачем, если простым решением совета FIFA можно увеличить доходы организации на треть?...

    Hi-Tech

    Популярные блогеры — о разнице понятий друг и френд
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    Популярные блогеры — о разнице понятий друг и френд

    В Twitter на меня подписаны 280 тыс. человек. Было бы совершенно нелогично считать, мне кажется, что все эти люди по какой-то причине мои друзья, и у них конфликт интересов какой-то, если возникнет судебное разбирательство...

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