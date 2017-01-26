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Проблемы стратегического назначения / В главный энергодокумент страны нефтяники и газовики вписали свои разногласия

Проблемы стратегического назначения

В главный энергодокумент страны нефтяники и газовики вписали свои разногласия

Промышленность

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    День в истории: 26 января

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    День в истории: 26 января

    Полет первого в США гидроплана, подписание пакта Гитлера-Пилсудского, открытие деления урана и другие события

    Фото дня: 25 января

    Фотогалерея:

    Фото дня: 25 января

    Взрыв у отеля в Сомали, последствия борьбы с ИГ в Ираке, учения палестинских военных и другие яркие кадры ушедшего дня

    «Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда»

    Фотогалерея:

    «Я ел человеческое мясо. Оно очень соленое, даже более соленое, чем мясо леопарда»

    Как один из самых кровавых диктаторов Африки Иди Амин захватил власть в Уганде

    «Учись, студент!»

    Фотогалерея:

    «Учись, студент!»

    Чем отличились в студенческие годы российские политики и бизнесмены

    По законам Омерты

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    По законам Омерты

    70 лет назад умер мафиози Аль Капоне

    Беспорядки в бразильской тюрьме

    Фотогалерея:

    Беспорядки в бразильской тюрьме

    Полицейские уже вторую неделю не могут успокоить заключенных

    За чертой вредности

    Фотогалерея :

    За чертой вредности

    Как живут в городке Карабаш, признанном зоной экологического бедствия

    Безродные дети

    Фотогалерея:

    Безродные дети

    Как жили беспризорники в СССР и как власти боролись с этой проблемой

    Грудью стать

    Фотогалерея:

    Грудью стать

    Самые яркие выступления Femen по всему миру

    Удар по хозяйству

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    Удар по хозяйству

    Как в разных странах протестуют фермеры

    «Просто я не выгляжу уродом, вот люди ко мне и тянутся»

    Фотогалерея:

    «Просто я не выгляжу уродом, вот люди ко мне и тянутся»

    23 января 1944 года родился нидерландский актер Рутгер Хауэр

    Бунт женской колонны

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    Бунт женской колонны

    Сотни тысяч человек вышли на так называемые женские марши против Дональда Трампа

    Джим Джармуш: «Ничего оригинального нет»

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    Джим Джармуш: «Ничего оригинального нет»

    22 января 1953 года родился американский режиссер Джим Джармуш

    Властные объятия

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    Властные объятия

    21 января отмечается международный праздник — День объятий. Как и с кем обнимаются политики

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    Страна

    Виктор Лошак о том, какие споры ждут Россию в годовщину революции 1917 года
    мнение

    Виктор Лошак о том, какие споры ждут Россию в годовщину революции 1917 года

    Говорят, что стране для гражданского мира необходима смена трех поколений. Прошло уже больше времени, а примирить «белых» с «красными», антисталинистов со сталинистами не получается. А, может быть, нужно не сводить исторические счеты, а научиться очень открыто, хоть и болезненно, говорить о неудобном прошлом…

    Мир

    Дмитрий Дризе о размещении китайских баллистических ракет вблизи российской границы
    мнение

    Дмитрий Дризе о размещении китайских баллистических ракет вблизи российской границы

    Китай не всегда был стратегическим партнером — всякое случалось. И есть точка зрения, что сейчас сосед активно вооружается — ему надоело быть провинциалом, поэтому он, никуда не торопясь, идет к статусу сверхдержавы. Но нас это не беспокоит...

    Экономика

    Андрей Райский об электронной подписи
    мнение

    Андрей Райский об электронной подписи

    На данный момент можно констатировать, что не все суды и участники споров готовы к переходу на электронный документооборот, а плюсы дистанционного обращения пока не перекрывают риски пропуска процессуальных сроков из-за технических проблем...

    Бизнес

    Владислав Новый о российских инвесторах в Иране
    мнение

    Владислав Новый о российских инвесторах в Иране

    Спустя год после снятия санкций с Ирана отношения в области информационно-коммуникационных технологий с этой страной «заметно активизировались», рассказывают в Минкомсвязи РФ. Но, как выясняется, российскому бизнесу для экспансии в Иран нужно выполнить ряд условий...

    Финансы

    Ксения Дементьева об особой настойчивости Генбанка
    мнение

    Ксения Дементьева об особой настойчивости Генбанка

    В докапитализации Генбанку отказывал еще прежний министр экономики Алексей Улюкаев, сейчас находящийся под домашним арестом. Вот в банке и решили, видимо, попробовать «на новенького», на прошлой неделе опять направив запрос министру -- но уже Максиму Орешкину...

    Недвижимость

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса
    мнение

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса

    Текущий экономический кризис выявил на рынке недвижимости новую схему: профильные игроки вытесняют из поля слияний и поглощений госбанки, до сих пор в основном выступавшие спасателями потенциальных банкротов...

    Культура

    Чжан Имоу — о фильме «Великая стена» и месте Китая в глобальном кинематографе
    интервью

    Чжан Имоу — о фильме «Великая стена» и месте Китая в глобальном кинематографе

    В данный момент «Великая стена» — самая дорогостоящая постановка, целиком произведенная в Китае, и самая крупная копродукция с зарубежной киностудией за всю историю. Самым сложным была работа в двух разных культурных парадигмах. Все-таки у нас очень разные культуры, и, как выяснилось, это наложило отпечаток на чисто профессиональные вещи...

    Спорт

    Легкоатлетка Татьяна Лебедева о решении лишить ее олимпийских медалей
    интервью

    Легкоатлетка Татьяна Лебедева о решении лишить ее олимпийских медалей

    Выступала всегда очень много, и меня за это даже ругали, потому что хотела доказать, что мы всегда открыты, в том числе для антидопинговых служб, и всегда готовы биться. А получается, что оказалась, скажем так, по ту сторону… Но мое кредо было всегда биться до последнего. И я буду биться, отстаивать свою честь, подавать апелляции и искать какие-то новые факторы в свою защиту...

    Hi-Tech

    Программный директор РВК Евгений Кузнецов о том, как России не проспать будущее
    мнение

    Программный директор РВК Евгений Кузнецов о том, как России не проспать будущее

    Взлет интернет-рынка дал два основных результата. Во-первых, он драматически изменил фундамент современной цивилизации — ее коммуникативную среду. Но второй результат важнее: он открыл для наиболее прозорливых предпринимателей и инвесторов новый Клондайк — disruption technology. Технологии, ломающие рынки,— это возможность заново переосвоить глобальный рынок в любой сфере…

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