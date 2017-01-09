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Фото дня: 9 января
Христианская процессия на Филиппинах, последствия бомбардировок в Сирии, мигранты в Сербии и другие яркие кадры ушедшего дня
Церемония вручения премии «Золотой глобус»
Как проходило награждение в Лос-Анджелесе
День в истории: 9 января
Теракт в Кизляре, открытие штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, провозглашение независимости Республики Сербской и другие события
Зимний велопарад в Москве
8 января около 500 человек проехали 14 км по набережным Москвы-реки до Кремля и обратно
Рождество по-деревенски
Как встретили один из главных христианских праздников в деревнях Гомельской области
«Я готовая звезда, просто добавь воды!»
8 января 1947 года родился британский музыкант, актер и художник Дэвид Боуи
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Как православные христиане встретили Рождество Христово
Светские итоги 2016 года
Лучшие фотографии столичной светской жизни
Празднование Нового года
Как в разных странах встречали 2017-й
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