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Год глазами «Коммерсанта» / Каким нам запомнился 2016-й
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Год глазами «Коммерсанта»

Каким нам запомнился 2016-й

Общество

Наглядно

    Самые упоминаемые персоны в СМИ в 2016 году

    Фотогалерея:

    Самые упоминаемые персоны в СМИ в 2016 году

    О ком, помимо Владимира Путина, писали российские СМИ

    Самые обсуждаемые в СМИ события 2016 года

    Фотогалерея:

    Самые обсуждаемые в СМИ события 2016 года

    Какие события привлекли больше всего внимания

    Главные деловые события 2016 года

    Фотогалерея:

    Главные деловые события 2016 года

    Какие события в сфере экономики и бизнеса освещали российские СМИ в 2016 году

    Главные спортивные события 2016 года

    Фотогалерея:

    Главные спортивные события 2016 года

    Рейтинг самых упоминаемых событий из мира спорта

    Главные культурные события 2016 года

    Фотогалерея:

    Главные культурные события 2016 года

    Какие события оказались в центре внимания российских СМИ

    Светские итоги 2016 года

    Фотогалерея:

    Светские итоги 2016 года

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    Страна

    Станислав Кучер об итогах 2016 года
    мнение

    Станислав Кучер об итогах 2016 года

    Мы все равно надеемся на лучшее, потому что если не надеяться, зачем вообще жить? Раз живете, значит, надеетесь. И правильно делаете. Есть шанс на множество приятных сюрпризов, незабываемых встреч, ощущений и открытий нового мира вокруг и нового себя в старом мире…

    Мир

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    мнение

    Сергей Строкань о похищенной Европе

    Расклад политических сил в Европе, сложившийся на конец декабря нынешнего года, а также опросы общественного мнения показывают: очередь на выход из ЕС пока не выстроилась. Но это не значит, что он отделался легким испугом...

    Экономика

    Дмитрий Бутрин о недоверии к официальной статистике
    мнение

    Дмитрий Бутрин о недоверии к официальной статистике

    В конце 2016 года популярность критики Росстата разного качества примечательно выросла — сочетание низкого, неустойчивого и сильно сегментированного экономического роста и снижающейся инфляции идеально для альтернативных оценок...

    Бизнес

    Рената Ямбаева об итогах года
    мнение

    Рената Ямбаева об итогах года

    Возможно, в России и нет мобилизационной экономики, но точно есть мобилизационная психология. Никто не удивляется, когда президент объявляет деньги «Роснефтегаза» фактически своим личным мобилизационным фондом. Кто-то готовится к эвакуации, кто-то роет окопы, кто-то в них уже и сидит…

    Финансы

    Вероника Горячева о сдаче ЦБ в аренду помещений налоговым инспекциям
    мнение

    Вероника Горячева о сдаче ЦБ в аренду помещений налоговым инспекциям

    И вот вопрос: если ЦБ такой принципиальный сторонник финансовой дисциплины, почему он не переориентирует юристов, занятых тяжбами с ФНС, на разбирательства с банкирами, которые пробивают брешь в бюджете регулятора?...

    Недвижимость

    Динара Мамедова о рынке лофтов и апартаментов
    мнение

    Динара Мамедова о рынке лофтов и апартаментов

    Неделю назад одному из покупателей недвижимости в лофт-комплексе Loft Time, строящемся на Часовой улице, удалось в Савеловском районном суде Москвы признать право собственности на свои квадратные метры...

    Культура

    Михаил Трофименков о «правде войны» в кино
    мнение

    Михаил Трофименков о «правде войны» в кино

    Главная проблема российского кино как раз в том и заключается, что авторы фильмов — за исключением разве что «Битвы за Севастополь» — даже не пытаются понять, чьими глазами они смотрят на войну, чью правду транслируют…

    Спорт

    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов об экономике и маркетинге клуба
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    Вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов об экономике и маркетинге клуба

    В идеале для нас «Спартак» всегда должен быть первым. Однако в какой-то момент мы, пытаясь определить направление развития клуба, пришли к выводу, что пятое и шестые места, которые команда занимала на протяжении последних трех сезонов,— это объективный показатель…

    Hi-Tech

    Математик Сергей Новиков о том, почему глобальный интеллектуальный кризис неизбежен
    мнение

    Математик Сергей Новиков о том, почему глобальный интеллектуальный кризис неизбежен

    Чтобы стать математиком, нужно всерьез много что выучить, а нынешнее поколение это не устраивает: наука должна доставлять удовольствие, считают они. Это, без сомнения, так: должна. Но удовольствие не отменяет трудностей. Математику, как и теоретическую физику, учить тяжело. Вот это современные ученые делать не хотят...

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