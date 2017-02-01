Фотогалерея:
Фото дня: 1 февраля
Фестиваль викингов в Великобритании, выселение палестинцев с Западного берега реки Иордан, пикетирование Сбербанка на Украине и другие яркие кадры ушедшего дня
Кровавая свадебная церемония
Как в Китае возрождают традицию драться за невесту домашними птицами
«Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»
1 февраля 1931 года в селе Бутка на Урале родился первый президент России Борис Ельцин
День в истории: 1 февраля
Первая свадьба в Церкви Сатаны, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, первая женщина на посту премьер-министра Исландии
McDonald’s — вот что мы любим
31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s
Карнавал демонов
Как испанцы встречают весну
Топ-менеджер с трубой
31 января исполняется 55 лет Алексею Миллеру
Хроника Холодной войны
25 лет назад официально закончилось противостояние СССР и США
Самые необычные отели мира
Провести ночь в пещере или на высоте 17 м в кабине портового крана
Премия Гильдии киноактеров США
Как прошла 23-я церемония вручения наград
«Нация иммигрантов»
Как в США требуют отменить распоряжение Трампа о запрете въезда для мигрантов
«Мисс Вселенная-2017»
Как прошел финал конкурса красоты
«Шахматный гений никогда не делал человека счастливым»
30 января 80-летие отмечает гроссмейстер Борис Спасский
Неделя высокой моды в Париже
Как прошли показы мировых брендов
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