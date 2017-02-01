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«Шалтая-Болтая» собирают в СИЗО / В хакерском деле появились новые фигуранты

«Шалтая-Болтая» собирают в СИЗО

В хакерском деле появились новые фигуранты

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    Фото дня: 1 февраля

    Фотогалерея:

    Фото дня: 1 февраля

    Фестиваль викингов в Великобритании, выселение палестинцев с Западного берега реки Иордан, пикетирование Сбербанка на Украине и другие яркие кадры ушедшего дня

    Кровавая свадебная церемония

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    Кровавая свадебная церемония

    Как в Китае возрождают традицию драться за невесту домашними птицами

    «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

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    «Диктатуры Ельцина не было и не будет, а других диктатур я не допущу»

    1 февраля 1931 года в селе Бутка на Урале родился первый президент России Борис Ельцин

    День в истории: 1 февраля

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    День в истории: 1 февраля

    Первая свадьба в Церкви Сатаны, интронизация Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, первая женщина на посту премьер-министра Исландии

    McDonald’s — вот что мы любим

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    McDonald’s — вот что мы любим

    31 января 1990 года в Москве открылся первый McDonald’s

    Карнавал демонов

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    Карнавал демонов

    Как испанцы встречают весну

    Топ-менеджер с трубой

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    Топ-менеджер с трубой

    31 января исполняется 55 лет Алексею Миллеру

    Хроника Холодной войны

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    Хроника Холодной войны

    25 лет назад официально закончилось противостояние СССР и США

    Самые необычные отели мира

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    Самые необычные отели мира

    Провести ночь в пещере или на высоте 17 м в кабине портового крана

    Премия Гильдии киноактеров США

    Фотогалерея:

    Премия Гильдии киноактеров США

    Как прошла 23-я церемония вручения наград

    «Нация иммигрантов»

    Фотогалерея:

    «Нация иммигрантов»

    Как в США требуют отменить распоряжение Трампа о запрете въезда для мигрантов

    «Мисс Вселенная-2017»

    Фотогалерея:

    «Мисс Вселенная-2017»

    Как прошел финал конкурса красоты

    «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым»

    Фотогалерея:

    «Шахматный гений никогда не делал человека счастливым»

    30 января 80-летие отмечает гроссмейстер Борис Спасский

    Неделя высокой моды в Париже

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    Неделя высокой моды в Париже

    Как прошли показы мировых брендов

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    Страна

    Дмитрий Дризе о процессе по делу «Кировлеса»
    мнение

    Дмитрий Дризе о процессе по делу «Кировлеса»

    Теперь главный вопрос: посадят или не посадят? Нельзя исключать, что решения по Навальному до сих пор нет. Хотя с высокой долей вероятности оппозиционный политик явно раздражает либо сам Кремль, либо одну из башен. Возможно, есть желание сделать его потише, притушить активность. Но пока происходит наоборот...

    Мир

    Станислав Кучер о «демонизации» Владимира Путина западными СМИ
    мнение

    Станислав Кучер о «демонизации» Владимира Путина западными СМИ

    Постоянно обвиняя Кремль в подрыве западной демократии, мои коллеги не столько реагируют на свершившийся факт, сколько помогают факту свершиться, тем самым исполняя давнюю мечту самого Путина и всех, кто голосовал за него искренне, — сделать так, чтобы мир снова боялся России…

    Экономика

    Татьяна Едовина об импортозамещении по-американски
    мнение

    Татьяна Едовина об импортозамещении по-американски

    Бизнесу уже обещаны более высокие налоги, если производство будет выводиться за рубеж, и некоторые компании действительно отказались от подобных планов. Вероятно, в комплекте к кнуту будет и пряник — в виде дополнительной мотивации для повышения найма в США,— однако заплатить за него в любом случае придется американским потребителям...

    Бизнес

    Мария Коломыченко об информационной безопасности
    мнение

    Мария Коломыченко об информационной безопасности

    Дело в отношении сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ могло стать не только итогом истории с обвинениями в хакерских атаках со стороны США, но и, например, результатом личной мести или борьбы за влияние в бюрократической системе...

    Финансы

    Ксения Дементьева об особой настойчивости Генбанка
    мнение

    Ксения Дементьева об особой настойчивости Генбанка

    В докапитализации Генбанку отказывал еще прежний министр экономики Алексей Улюкаев, сейчас находящийся под домашним арестом. Вот в банке и решили, видимо, попробовать «на новенького», на прошлой неделе опять направив запрос министру -- но уже Максиму Орешкину...

    Недвижимость

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса
    мнение

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса

    Текущий экономический кризис выявил на рынке недвижимости новую схему: профильные игроки вытесняют из поля слияний и поглощений госбанки, до сих пор в основном выступавшие спасателями потенциальных банкротов...

    Культура

    Евгения Милова о наиболее ярких событиях светской жизни минувшей недели
    мнение

    Евгения Милова о наиболее ярких событиях светской жизни минувшей недели

    Минувшая светская неделя пылала пожаром творческих амбиций. Режиссер Федор Бондарчук дал премьеру «Притяжения», Екатерина Винокурова показала выставку “The Drama Machine”, главред Esquire Сергей Минаев дал вечеринку “Make Esquire Great Again”, а ювелирный бренд Mercury приложил титанические творческие усилия, чтобы придать больше изящества церемонии вручения наград «Золотой орел»...

    Спорт

    Владимир Осипов о шансах российских паралимпийцев поехать в Пхенчхан
    мнение

    Владимир Осипов о шансах российских паралимпийцев поехать в Пхенчхан

    К счастью, шансы на то, что наши паралимпийцы все-таки поедут в Корею, остаются. Поэтому атлеты, несмотря на запрет, продолжают подготовку к играм. Шанс договориться с Международным паралимпийским комитетом остается. Но для этого нужно соблюдать так называемые критерии по восстановлению…

    Hi-Tech

    Бывший начальник Аналитического управления КГБ СССР Владимир Рубанов — о кибервойсках и хакерских атаках
    интервью

    Бывший начальник Аналитического управления КГБ СССР Владимир Рубанов — о кибервойсках и хакерских атаках

    Ущерб от «информационного оружия» и злонамеренных действий в киберпространстве может быть сравним с оружием массового поражения. Не случайно создатели киберкомандования в США высказывают идею превращения кибервойск в четвертый вид вооруженных сил. Такая ситуация, конечно, требует не только и не столько технических, сколько политических и международно-правовых решений…

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