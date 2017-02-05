06 февраля, понедельник

Коротко

Подробно

Фейк с маслом / Как Россия стала родиной
18

Фейк с маслом

Как Россия стала родиной "британских ученых"

Общество

Наглядно

    Светская хроника

    Фотогалерея:

    Светская хроника

    Церемония вручения премии The Art Newspaper Russia, торжественный вечер меценатов Третьяковской галереи, премьера фильма Пабло Ларраина «Джеки»

    Непризнанная независимость

    Фотогалерея:

    Непризнанная независимость

    Какие регионы заявляли о своей независимости от России с начала XX века

    День в истории: 5 февраля

    Фотогалерея:

    День в истории: 5 февраля

    Взрыв на станции «Белорусская-кольцевая», окончание первых зимних Олимпийских Игр в Шамони, запуск советского пилотируемого корабля Союз ТМ-2

    Ситуация в Авдеевке

    Фотогалерея:

    Ситуация в Авдеевке

    Как живут люди после обострения конфликта в Донбассе

    Рак против звезд

    Фотогалерея:

    Рак против звезд

    Кто из известных людей умер от болезни

    События недели

    Фотогалерея:

    События недели

    Повторное слушание дела «Кировлеса», появление пограничной зоны между Россией и Белоруссией, выемка документов в Эрмитаже и другие события

    Партия бизнеса и звезд

    Фотогалерея:

    Партия бизнеса и звезд

    Кто поддерживал Владимира Жириновского и ЛДПР

    Росгвардия в форме

    Фотогалерея:

    Росгвардия в форме

    Как прошли показательные выступления спецподразделений

    «Вся вселенная потемнела»

    Фотогалерея:

    «Вся вселенная потемнела»

    Более 6 тыс. человек потеряли зрение после обострения конфликта в Кашмире

    «Хо Ши Мин — это вьетнамский Джордж Вашингтон»

    Фотогалерея:

    «Хо Ши Мин — это вьетнамский Джордж Вашингтон»

    3 февраля во Вьетнаме отмечается День создания Коммунистической партии страны

    День сурка

    Фотогалерея:

    День сурка

    Зима в Северной Америке продлится еще шесть недель

    Битва за Сталинград

    Фотогалерея:

    Битва за Сталинград

    2 февраля 1943 года завершилась Сталинградская битва

    Кровавая свадебная церемония

    Фотогалерея:

    Кровавая свадебная церемония

    Как в Китае возрождают традицию драться за невесту домашними птицами

    Топ-менеджер с трубой

    Фотогалерея:

    Топ-менеджер с трубой

    31 января исполняется 55 лет Алексею Миллеру

    спецпроекты
    Два мира — два эфира Голосуйте за лучшие песни 1980–1985 годов
    10 фильмов кинофестиваля в Берлине Выбор Weekend
    «Первая эвакуация без Елизаветы Петровны» Фонд Доктора Лизы продолжает спасать детей с войны
    Ну что, нарушаем? Проверьте знание ПДД и других правил. Тест №2
    Имперские новости Обзор прессы 28 января – 3 февраля 1917 года
    Валютный рынок Как будет вести себя рубль 6—10 февраля
    Как оттаяла холодная война Хроника событий 46-летней глобальной конфронтации
    все спецпроекты

    актуальные темы

    все темы
    все проекты

    Страна

    Станислав Кучер об инициативе «Единой России» приравнять народные сходы к политическим митингам
    мнение

    Станислав Кучер об инициативе «Единой России» приравнять народные сходы к политическим митингам

    Политическая поляна не просто зачищена, она забетонирована так, что сами кремлевские политтехнологи в ступоре: даже если б очень хотели, ничего интересного к 18-му году вырастить уже не удастся. Так чего, спрашивается, они боятся?...

    Мир

    Александр Габуев о стиле управления нового президента США
    мнение

    Александр Габуев о стиле управления нового президента США

    Если первые две недели пребывания Дональда Трампа в Овальном кабинете что-то рассказали об управленческом стиле нового президента США, то это в основном тревожные новости...

    Экономика

    Татьяна Едовина об импортозамещении по-американски
    мнение

    Татьяна Едовина об импортозамещении по-американски

    Бизнесу уже обещаны более высокие налоги, если производство будет выводиться за рубеж, и некоторые компании действительно отказались от подобных планов. Вероятно, в комплекте к кнуту будет и пряник — в виде дополнительной мотивации для повышения найма в США,— однако заплатить за него в любом случае придется американским потребителям...

    Бизнес

    Мария Коломыченко об информационной безопасности
    мнение

    Мария Коломыченко об информационной безопасности

    Дело в отношении сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ могло стать не только итогом истории с обвинениями в хакерских атаках со стороны США, но и, например, результатом личной мести или борьбы за влияние в бюрократической системе...

    Финансы

    Вероника Горячева о ВИП-клиентах Мастер-банка
    мнение

    Вероника Горячева о ВИП-клиентах Мастер-банка

    Вчера в третьей раз судьи кассации решали, можно ли считать ВИП-клиента Мастер-банка Анатолия Савенкова именно вкладчиком и может ли он быть включен в реестр кредиторов первой очереди. И вынесли решение не в его пользу...

    Недвижимость

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса
    мнение

    Халиль Аминов о ситуации на рынке недвижимости в период кризиса

    Текущий экономический кризис выявил на рынке недвижимости новую схему: профильные игроки вытесняют из поля слияний и поглощений госбанки, до сих пор в основном выступавшие спасателями потенциальных банкротов...

    Культура

    Алексей Учитель — о скандале вокруг своего фильма «Матильда»
    интервью

    Алексей Учитель — о скандале вокруг своего фильма «Матильда»

    Хоть фильм и называется «Матильда», он не о ней, а о нем. Этот человек прожил драматическую жизнь. Он неожиданно для самого себя вступил на трон — в связи со смертью отца. Он сделал Россию великой страной по всей показателям. аз так, наверное, он обладал достоинствами, хотя и недостатками тоже…

    Спорт

    Владимир Осипов о том, что ждет Александра Поветкина
    мнение

    Владимир Осипов о том, что ждет Александра Поветкина

    К сожалению, львиная доля подобных разбирательств, особенно с нашими спортсменами, в последнее время ни к чему хорошему не приводит. К тому же, у Поветкина это уже вторая неприятность с допингом за карьеру, и ждать снисхождения вряд ли стоит…

    Hi-Tech

    Математик Анатолий Вершик о том, почему математика должна быть красивой
    интервью

    Математик Анатолий Вершик о том, почему математика должна быть красивой

    Математика — живой организм, поэтому сложно предугадать, в какую сторону она будет развиваться. В каком-то смысле математика будет существовать всегда, потому что является частью структуры человеческого разума, и уничтожить ее можно, только уничтожив само человечество...

    все проекты

    Социальные сети

    • Следуйте за новостями

    популярные авторы

    все авторы
    Артем Костюковский О Дементии Чеусове, ревности и больничных стенах, заменивших дом